Bursa cezaevine saldırı düzenlemişti! Terörist Cebrail Gündoğdu'ya kucak açan isimler CHP'li çıktı!

Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinden Cebrail Gündoğdu'nun saklanmasına yardım ve yataklık eden kişilerin kimler olduğu ortaya çıktı.

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Bursa cezaevine saldırı düzenlemişti! Terörist Cebrail Gündoğdu'ya kucak açan isimler CHP'li çıktı!

Bursa'da 20 Nisan'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlenmiş, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuş, 4 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısının faillerinden MLKP üyesi Seda Baykal, Dilek Aksu ile Mehmet Mustafa Uskar 17 Eylül'de düzenlenen operasyonla İzmir'de yakalanmıştı. İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ve 1 milyon lira ödülle aranan saldırının faillerinden Cebrail Gündoğdu da 22 Ekim'de İzmir'in Menemen ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Bursa cezaevine saldırı düzenlemişti! Terörist Cebrail Gündoğdu'ya kucak açan isimler CHP'li çıktı!

CHP'DE AKTİF ÜYELİKLERİ VAR

Devam eden çalışmalarda Cebrail Gündoğdu'yla irtibatlı 8 şüpheli Balıkesir ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde gözaltına alındı. Terörist Gündoğdu'ya Ayvalık'ta yardım ve yataklık eden şüphelilerden Tuğba E.'nin CHP Ayvalık kadın kolları üyesi ve Ayvalık Belediyesi çalışanı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan diğer şüpheli Rana İ.'nin de 2012'de CHP Ayvalık ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyeliği yaptığı, aktif olarak da partide çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Rana İ.'nin diğer şüpheli Tuğba E. gibi Ayvalık Belediyesinde çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan bir diğer şüpheli Umur Ö. de CHP Ayvalık teşkilatının aktif üyesi çıktı.

Bursa cezaevine saldırı düzenlemişti! Terörist Cebrail Gündoğdu'ya kucak açan isimler CHP'li çıktı!

TERÖRİSTİN BARINMA İHTİYACINI KARŞILAMIŞLAR

Rana İ.'nin evinde yapılan incelemelerde MLKP terör örgütünün sözde eş başkanı Başak Şahin Duman ve Bursa'daki saldırının faillerinden Dilek Aksu'nun parmak izi çıktı. Ayrıca Rana İ.'nin örgütsel faaliyetlerin icrasını sağlamak amacıyla kızı Dilara Su K., Tuğba E. ve Umur Ö.'ye örgütsel talimatlar verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Dilara Su K.'nın, Fethi G. isimli şahısla buluşarak örgütsel mesajı aldığı, ardından da terörist Cebrail Gündoğdu'nun lojistik ve barınma ihtiyaçlarını karşıladığı belirlendi.

Bursa cezaevine saldırı düzenlemişti! Terörist Cebrail Gündoğdu'ya kucak açan isimler CHP'li çıktı!

Dilara Su K.'nın kiraladığı ikamette yapılan aramada örgüt mensuplarından Dilek Aksu'nun çantası, Cebrail Gündoğdu'nun ise gömleği bulundu. Şüpheli Tuğba E.'nin HTSK kayıtlarında Cebrail Gündoğdu ile aynı yerde baz verdiği ve ikametinde yapılan aramalarda Gündoğdu'nun parmak izlerinin tespit edildiği öğrenildi. Umur Ö.'nün de Gündoğdu'nun barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı kamera görüntüleriyle tespit edildi. (İHA)

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