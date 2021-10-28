Bursa da akılalmaz görüntü! Kaçak iş yerinin için sokaktaki elektrik direğini de kattılar!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akılalmaz görüntülere maruz kalındı. Kentte kaçak yapılara karşı çalışma başlatan belediye ekipleri, Osmangazi ilçesindeki yapıları kontrol etmeye başladı. İlçenin dört bir yanında yapılan kaçak yapıları tespit ederek yıkan yetkililerin henüz inşaat aşamasındayken kaçak belirlediği bir iş yerinin görüntüsü ise şaşkınlık yarattı. İş yerini hem kaçak olarak yaptıkları hem de sokaktaki elektrik direğini de yapının içerisine aldıkları görüldü.

BÖYLESİYLE İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

Ruhsatsız olduğu belirlenen ve hakkında yıkım kararı alınan bu yapının yıkımı için Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde mahalleye gitti. Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, daha önce birçok ilginç görüntüye maruz kaldıklarını ancak böylesiyle ilk kez karşılaştıklarını ifade etti.

ÖNCE ELEKTRİK KESİLDİ

Aydınlatmayı sağlamak için sokakta yer alan elektrik direğinin kaçak iş yeri inşaatının içine alındığını gören belediye ekipleri, öncelik olarak direğin problem yaratmaması için elektriği kesti. Daha sonra yıkım işlemlerine başlayan ekipler direğe zarar vermeden yapıyı yıktı.

KAÇAĞA İZİN VERİLMEYECEK

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yıkımlarda herhangi bir aksilik yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşlara yönelik ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarılarda bulundu Belediye yetkilileri kaçağa asla izin vermeyeceklerini ve vatandaşların boş yere masraf yapmış olacaklarını ifade etti.