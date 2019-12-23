Bursa Devlet Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu izleyiciyle buluştu

BURSA (AA) - Ahmet Vefik Paşa (AVP) Bursa Devlet Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu "Tıngır Mıngır Ülke"nin ilk gösterimi, oyunun müziklerini yapan sanatçı Fatih Erkoç'un da katılımıyla AVP Sahnesi'nde izleyici ile buluştu.

"Deprem" gerçeğini eğlenceli ve öğretici bir yaklaşımla anlatan, Kazım Güçlü'nün yazıp yönettiği "Tıngır Mıngır Ülke" adlı çocuk oyunu ilk gösteriminde seyircilerden büyük alkış ve tam not aldı.

Oyunda; AVP Bursa Devlet Tiyatrosunun genç yetenekleri Ceren Kayış, Cem Hamza Çanakoğlu, Deniz Orakçı Yavuz, Murat Divitçioğlu, Acan Ağır Aksoy, Çağrı Zora, Öykü Esendemir, Kübra Tüzgün, Ferhun Yılmaz, Orhan Ergün ve Murat Emrah Kanra rol alıyor.

Işık tasarımını Sinan Mahçup, kostüm tasarımını Deniz Göl, dekor tasarımını Özlem Kurtdere, koreografisini Pınar Ataer'in yaptığı oyunun müzikleri besteci, aranjör ve yorumcu Fatih Erkoç tarafından bestelendi. Oyunun finalinde oyuncular ve teknik kadro ile el ele seyircileri selamlayan Erkoç, "Bu projede yer almaktan gurur duydum. Bu harika oyunun tüm çocuklarımızın geleceklerine ışık tutmasını diliyorum." dedi.

Tıngır Mıngır Ülke, sezon sonuna kadar AVP Sahnesi'nde çocuk izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA