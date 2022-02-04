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  3. Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar hayatını kaybetti

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar hayatını kaybetti

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre Bursa Emniyet Müdürlüğünde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu olan 2. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan 49 yaşındaki Engin Akpınar, 23 Ocak'ta fenalaştıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akpınar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar hayatını kaybetti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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