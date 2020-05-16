Bursa evine kapandı

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 24.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasının ardından caddeler ve sokaklar sessizliğe bürünürken, insanlar evlerine kapandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 15 şehirde geçerli olacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 24.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Bursa'nın caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. Bursa-Ankara-İzmir otoyolundan araçlarla eve dönüşler gerçekleşti.

Kaynak: İHA