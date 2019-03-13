"Bursa geleceğin medeniyet ufkunda bir güneş gibi parlayacak"

BURSA (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Murat Özbilge, "Demokratik Sol Parti iktidara geldiğinde, Bursa geleceğin medeniyet ufkunda bir güneş gibi parlayacaktır." dedi.

Özbilge ile DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı İbrahim Alkaya, Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Özbilge, DSP'nin seçim bildirgesinin adının "Cumhuriyet Kent Umudun Projesi" olduğunu söyledi.

Özbilge, "Sevgi kent, halk kent, bilim kent, doğal kent, hukuk kent, kültür kent, üreten kent, güneş kent, tekno kent ve köy kent" olmak üzere bunu 10 ilke, 10 hedef ve 10 reform olarak nitelendirdiklerini aktardı.

1999-2004 yıllarında Bursa'da yerel yönetimlerde görev yaptığını dile getiren Özbilge, şöyle konuştu:

"Tüm arkadaşlarımız, ben büyükşehir adayı olarak, ilçelerde diğer arkadaşlarımız var gücümüzle çalışıyoruz. Bursa'ya farklı projelerimiz de var. 5 sene önce örneğin geliştirdiğimiz bir proje vardı. Katlı yol sistemleri. Biz bunu Bursa için önermiştik. O gün pek dikkate alınmadı ama bugün itibarıyla katlı yol sistemlerini önerdiğimiz noktalarda da değerlendiren arkadaşlar var. Bu, Bursa için güzel bir projedir. Yapılması gereken projedir. Bursa'da raylı sistemlerin geliştirilmesi lazım ama bundan sonraki süreçte tamamen yer altından götürülmesi lazım. Onun dışında Bursa'ye biz havaray da önermiştik. Yine projelerimizin içerisinde havaray var. Bunu turizmle entegre hale getirebilirsek Bursa yararına çok güzel bir proje olacağını düşünüyoruz."

DSP'nin büyükşehir projeleri arasında kent tarımının da olduğunu belirten Özbilge, "Bu da çok önemsediğimiz şeylerden bir tanesi. Bunun yanında süt üretimini de özellikle dağ ve ova bölgelerinde hayata geçirebiliriz. Yurttaşların, özellikle küçük çocukların yararına bunu kullanma imkanımız olacaktır. Sokak hayvanları da bizim için önemli. Allah'ın yarattığı her canlıya saygılıyız. Belediye başkanı olursam, zamanını belediye binasının içinde geçirecek bir insan değilim. Halkın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin, kamunun kıt kaynaklarının ne olduğunu bildiklerini söyleyen Özbilge, "Böyle saltanattan falan da uzak dururuz. Göreve gelirsek de en uygun şartlarda, en mütevazı bir şekilde yaşamımızı sürdüreceğiz. Demokratik Sol Parti iktidara geldiğinde, Bursa geleceğin medeniyet ufkunda bir güneş gibi parlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı İbrahim Alkaya ise şunları kaydetti:

"Nilüfer'i 20 yıldır yöneten bir belediye başkanı var. Bu belediye başkanı görevi yardımcısına Nilüfer'i teslim etti. Yeni belediye başkan adayı, yardımcısı Turgay Erdem oldu. Nilüferi'i 20 yıldır yöneten Bozbey, 'Gülümseyin Nilüfer'desiniz' diyor. Turgay Erdem'in billboardlardaki isminde 'Yapacak daha çok işimiz var' diyorlar. Acaba buradaki çelişki nedir? Ben belediye başkanı olduğum zaman tüm Nilüferlilerin huzurlu, mutlu ve sağlıklı olacakları bir Nilüfer yaratacağıma inanıyorum."

Kaynak: AA