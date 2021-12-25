Bursa Gemlik'te şaşkınlık yaratan olay! Vatansever hırsız Türk bayrağını öptü, paralara alıp kayıplara karıştı

Edinilen bilgilere göre olay, Gemlik ilçesindeki bir dükkanda 19 Aralık Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi.

BAYRAĞI ÖPTÜ, PARALARI ALDI

Genç bir şahıs, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölümde çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmecede Türk bayrağı gördü. Bayrağı öpen şahıs, daha sonra bulduğu paraları aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Yaşanan olay, dükkanının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken polis de soruşturma başlattı.