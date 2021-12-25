2022 Ordu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108310213Zer ne demek, TDK'ya göre Zer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 107510144Cinsel objelerin fotoğrafını paylaştı, iç çamaşırlı poz verdi! Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'a verilen ceza belli olduBursa Gemlik'te şaşkınlık yaratan olay! Vatansever hırsız Türk bayrağını öptü, paralara alıp kayıplara karıştıAltının ateşi söndü, fiyatlar düştükçe düşüyor! Altın almak isteyenler kuyumcularda! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları...Star TV Kaderimin Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm Youtube izle2022 Karadeniz Teknik Üni. Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 10621082925 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıİstanbul Esenyurt'ta kadın cinayeti! 15 yerinden bıçaklanan Meryem Yılmaz öldü
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bursa Gemlik'te şaşkınlık yaratan olay! Vatansever hırsız Türk bayrağını öptü, paralara alıp kayıplara karıştı

Bursa Gemlik'te şaşkınlık yaratan olay! Vatansever hırsız Türk bayrağını öptü, paralara alıp kayıplara karıştı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde girdiği dükkanda hırsızlık yapan zanlı Türk bayrağını öptükten sonra çaldığı paralarla kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gemlik ilçesindeki bir dükkanda 19 Aralık Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi.

BAYRAĞI ÖPTÜ, PARALARI ALDI

Genç bir şahıs, girdiği dükkanda kasanın olduğu bölümde çıkardığı bozuk para poşetini aldıktan sonra çekmecede Türk bayrağı gördü. Bayrağı öpen şahıs, daha sonra bulduğu paraları aldıktan sonra kayıplara karıştı. 

Yaşanan olay, dükkanının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken polis de soruşturma başlattı.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT