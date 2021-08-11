Bursa haberleri: Parkta yürüyen vatandaşlar fark etti! Erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi'ndeki Kamberler Parkı'nda vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri tespit edilen bu kişinin üzerinden kimlik çıkmazken ceset, otopsi yapılmak için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan cesedin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.