Aysel İpar kimdir, nerelidir? Kaç yaşında ve neden öldü?Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan öğrencilere seslendi: Aşı randevularınızı hemen alınKayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir Barcelona'ya gidiyor! Anlaşma tamamBenzemez Kimse Bize ne zaman başlıyor?Eren Bülbül kimdir? Nerelidir? Ne zaman ve kaç yaşında öldü? Nasıl ve neden öldü?Benzemez Kimse Bize hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?Exxen ücretsiz üye olma, ücretsiz üyelik nasıl yapılır 2021?Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 11 Ağustos Çarşamba 2021 | Akrepler" Eski defterler açılıyor"!Kumar sevdasından vazgeçemedi! Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil iki hemşireyi yanına alarak kumarhaneye gitti!Hanse isminin anlamı nedir, Hanse ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bursa haberleri: Parkta yürüyen vatandaşlar fark etti! Erkek cesedi bulundu

Bursa haberleri: Parkta yürüyen vatandaşlar fark etti! Erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir parkta yürüyüş yapan vatandaşlar, 35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek cesedi buldu. Vücudunda darp izleri olduğu belirlenen cesedin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Bursa haberleri: Parkta yürüyen vatandaşlar fark etti! Erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgilere göre Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi'ndeki Kamberler Parkı'nda vatandaşlar,  bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 35 yaşlarında olduğu belirlenen erkek vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Vücudunun bazı bölgelerinde darp izleri tespit edilen bu kişinin üzerinden kimlik çıkmazken ceset, otopsi yapılmak için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan cesedin kimliğinin tespiti ve olayın aydınlatılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT