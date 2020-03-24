Bursa Hayvanat Bahçesi ziyarete kapatıldı
BURSA (AA) - Bursa Hayvanat Bahçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapatıldı ziyarete kapatıldı.Halkın sağlığı dikkate alınarak, Kovid-19 önlemleri kapsamında hayvanat bahçesi geçici süreyle ziyaretlere kapalı olacak.Alınan karar, Bursa Hayvanat Bahçesinin sosyal medya hesaplarından...
BURSA (AA) - Bursa Hayvanat Bahçesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapatıldı ziyarete kapatıldı.
Halkın sağlığı dikkate alınarak, Kovid-19 önlemleri kapsamında hayvanat bahçesi geçici süreyle ziyaretlere kapalı olacak.
Alınan karar, Bursa Hayvanat Bahçesinin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
Kaynak: AA
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