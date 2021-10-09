Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Serkan Gür'ün biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Bursa İl Mili Eğitim Müdürlüğü görevine Serkan Gür'ün ataması yapıldı. Bu kapsamda vatandaşlar internet arama motorlarında Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt arıyor. Bizlerde sizler için haberimizde Serkan Gür'ün biyografisine yer verdik. İşte detaylar...

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERKAN GÜR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE SERKAN GÜR'ÜN BİYOGRAFİSİ

Serkan Gür, 1979 yılında İstanbul’da dünya geldi. Aslen Sinoplu olan Serkan Gür, Marmara Üniversitesi'nden lisans eğitiminin Otomotiv Eğitimi, lisansüstü eğitimini Teknoloji Eğitimi Alanlarında tamamlamıştır.

Öğretmenlik hayatına 1999 yılında Şişli Endüstri Meslek Lisesinde başlayan Serkan Gür, 2004-2007 yıllarında MEGEP yani Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’nde eş-uzman olarak görev yapmıştır.

2010-2012 tarihleri arasında, Leonardo da Vinci kapsamında ’CNC Operatörlüğü Eğitimi’’, “Metal Teknolojisi ve İç Mekân Tasarımı’’ “Çalışan Gençler İçin Sosyal ve Mesleki Uyum Programı” “Otomotiv Teknolojisi ve Motor Yenileştirme “ projelerinin sahipliği görevlerini üstlenmiştir.

Ulusal düzeyde Milli Eğitim Bakanlığı Performans Ölçme Değerlendirme Projesinde uzman olarak görev alan Serkan Gür, Okul-sanayi işbirliği İstanbul Modeli ve Üreten Okul ile ilgili çok sayıda projenin yöneticiliğini yapmıştır.

2007-2012 yılları arasında İstanbul’da, çeşitli okullarda müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

2012 yılında İstanbul Eyüp İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü görevini, 2013-2021 tarihleri arasında İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğünde Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesinden sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Ağustos 2021 tarihinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı olarak atanmıştır.

Ulusal ve uluslararası düzeyde; “Modül Yazma Eğitimi Yöneticiliği “ ve alanında, çok sayıda uluslararası yönetici eğitimi ve eğitici eğitimleri ve seminerlerine katılmıştır.

Sakarya Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı, OHIO Universıty ve IOWA State Universty ‘nin ortaklaşa düzenledikleri II. Uluslararası Teknoloji Sempozyumunda” Matematik Dersi Yazılımlarının Öğretimsel İçeriğinin Değerlendirilmesi “ konulu bildiri sunmuştur.

42 yaşındaki Serkan Gür'ün ‘’Dizel Motorlarının Egzoz Emisyonlarının Azaltılması’’ Projesi ile Çevre Olimpiyatı Dünya İkinciliği ödülü bulunmaktadır.

11 Eylül 2021 tarihinde Bursa’ya İl Millî Eğitim Müdürü olarak atanan Serkan Gür'ün 9 Ekim 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa İl Millî Eğitim Müdürü olarak ataması gerçekleştirilmiştir.