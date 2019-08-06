Bursa Kapalı Çarşıda ‘Payitaht’ Coşkusu Başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde bu yıl 4.'sü düzenlenen "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'nde heyecan bugün başladı. 7 asırlık Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesindeki iş hacmine önemli katkı sunacak organizasyon, 5 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Akredite işyerlerinden toplamda 100 TL'lik alışveriş karşılığında çekilişe katılan müşteriler, 10 otomobilden birini kazanma fırsatına sahip olacak.

Bursa'da ticaretin kalbinin attığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde "Alışveriş Günleri" coşkusu başladı. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO öncülüğünde Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği (BTÇH) işbirliği ile hazırlanan "Alışveriş Günleri" start aldı. "Tarihin Mirası Alışverişin Alası" sloganıyla düzenlenen Alışveriş Günlerine bu yıl bölge esnafı yoğun ilgi gösteriyor.

Ticaretin kalbine BTSO imzası

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin kentteki ticaretin merkezi olduğunu söyledi. BTSO'nun makro projelerinden birisi olan Payitaht Çarşı Projesi ile bölgenin tarihi dokusuna ve misyonuna uygun bir dönüşüm başlattıklarını kaydeden Başkan Burkay, "Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde fiziki düzenlemeleri yerel yönetimlerle birlikte sürdürüyoruz. Çarşı esnafımıza yönelik düzenlediğimiz eğitimlerimizden şimdiye kadar 2.000 esnaf kardeşimiz faydalandı. BTSO olarak bölgenin hak ettiği noktaya gelebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Çarşıda alışveriş yap, sıfır otomobil kazan

Başkan Burkay, Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin Bursa'nın en önemli kültürel zenginliklerinden birisi olduğunu dile getirdi. Bursa'nın önemli ticaret merkezlerinden olan tarihi çarşıda ziyaretçilerin aynı zamanda tarihi bir yolculuğa çıktığını ifade eden Başkan Burkay, "Bursa iş dünyası olarak

Bölgemizin cazibe merkezi haline gelmesi için bu yıl 4. kez "Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri'ni gerçekleştireceğiz. Bursa'da ticaretin simge mekanlarından birisi olan bölgemizde akredite iş yerlerimizden toplamda 100 TL'lik alışverişle kayıt yaptıran herkes 10 otomobilden birini kazanma fırsatına da sahip olacak. BTSO olarak projenin kentimiz ve esnafımız için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: İHA