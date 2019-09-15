Bursa kestane şekeri İEF’e damgasını vurdu

Bu yıl 88.'si düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) geçmiş yıllara göre ziyaretçi sayısındaki artış ile dikkat çekerken, fuara 24 yıldır kesintisiz katılan İlka Şekerleme'nin Kardelen markalı kestane şekerinin tanıtıldığı stant İzmirlilerden büyük ilgi gördü.

İEF'e 24 yıldır aralıksız katıldığını ve her yıl büyük ilgi çektiklerini söyleyen İlka Şekerleme Ege Bölgesi Bayii Salih ve Emine Kaya çifti, bu yıl daha özenli hazırlandıkları fuarda gerek stant tasarımı, gerekse animasyonlar ile daha çok ilgi gördüklerini söyledi. Bu yılki fuarı tanıtım açısından daha başarılı bulduklarını ve daha iyi organize dildiğini söyleyen Kaya çifti, "Bursa kestane şekeri tüm dünyada beğeniliyor. 25 yıldır İlka Şekerleme'nin Ege Bölge bayisiyiz. 24 yıldır fuara kesintisiz katılıyoruz. Kardelen markalı kestane şekeri tüm Ege Bölgesinde en çok tercih edilen ürün olma özelliğine sahip. Bu başarıda istikralı şekilde İzmir Enternasyonal Fuarları'na katılmamızın payının büyük olduğunu düşünüyoruz. Fuarın canlandırılması yönünde atılan adımların sürmesini bekliyoruz" dedi.

"Tanıtıma daha çok özen gösterildi"

Türkiye'nin uluslararası özelliğe sahip ilk fuarının İEF olduğuna da dikkat çeken Salih ve Emine Kaya çifti, İEF'nin eski görkemli günlerine dönmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından çalışma başlatıldığına vurgu yaptı. Kaya çifti, "Bu yıl İEF'in tanıtımına daha çok özen gösterildi. Yabancı katılımcı sayısı da artırıldı. Düzenlenen ücretsiz halk konserleri de ziyaretçi sayısının artmasına vesile oldu. Fuarın gelişmesi için başlatılan çalışmaların sürmesi ile gelecek yıllarda İEF'nin eski görkemli günlerine döneceğine inanıyoruz. İzmir Kültürpark'ına daha çok önem verilmesi ve fuarın canlandırılmasının, hem İzmir hem Türkiye için büyük yarar sağlayacağına inanıyoruz. İEF tüm dünyanın tanıdığı ve önem verdiği bir fuardır. Bu yönü ile her türlü ilgiyi hak ediyor. Bu yıl yapılan küçük dokunuş bile canlanmaya yol açtı. Gelecek yıllarda yiyecek içecek stantlarının yeniden Basmane kapısı girişindeki ana yola taşınması bizce canlılığı daha da artırır. Yeni yönetimin bu yönde çalışmaları olduğunu duymak katılımcı firmalar olarak bizleri umutlandırdı" diye konuştu.

"İEF ilk göz ağrımız"

Kardelen Kestane Şekeri'nin üretici İlka Şekerleme'nin Genel Müdürü Mümin Akgün ve Pazarlama Müdürü Deniz Utku Özdemir de İEF'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, İEF'ye çok önem verdiklerini belirterek, "Ege Bölge bayisi olarak Salih ve Esin Kaya çiftinin de gayretleri ile 24 yıldır İEF'e katılıyoruz. İlk yıllarda çok canlı olan fuara ilginin zamanla azalması bizi üzüyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimi İEF'i eski görkemli günlerine döndürmek için bu yıl büyük çaba harcadıkları gördük. Başkan Tunç Soyer ve ekibinin bu çabalarının karşılık bulacağını ve gelecek yıllarda İEF'nin eskisinden de önemli hale geleceğini düşünüyoruz. Bu yılki fuarı daha derli toplu bulduk. İlka Şekerleme olarak, 5 kıtada çok önemli fuarlara katılıyoruz. Ancak İEF ilk göz ağrımız olduğu için bizdeki yeri çok kıymetli" dedi.

Ziyaretçiler kapıştı

İlka Şekerleme Pazarlama Müdürü Deniz Utku Özdemir ise İEF'in Türkiye'nin simgesi olduğunu ve eski görkemli günlerine dönmesini çok istediklerini belirterek, "Bu yıl atılan adımlar bizi umutlandırdı. Yeni belediye yönetimine ve İZFAŞ'a çalışmaları için teşekkür ederiz. Fuar tecrübelerimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumları ile paylaşmaktan keyif alırız" diye konuştu. 120 metrekarelik standa gelen İzmirliler, damaklarda eşsiz bir lezzet bırakan Bursa'ya özgü kestane şekerlerini alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Kaynak: İHA