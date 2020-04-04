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  3. Bursa KYK yurdunda karantinaya alınan aileye evlilik yıl dönümü sürprizi

Bursa KYK yurdunda karantinaya alınan aileye evlilik yıl dönümü sürprizi

Bursa Valiliği yurt dışından gelen kredi ve yurtlar kurumu (KYK) yurdunda karantinada tutulan aileye KYK görevlilerinden sürpriz kutlama yapıldı.

Bursa KYK yurdunda karantinaya alınan aileye evlilik yıl dönümü sürprizi

Bursa Valiliği yurt dışından gelen kredi ve yurtlar kurumu (KYK) yurdunda karantinada tutulan aileye KYK görevlilerinden sürpriz kutlama yapıldı.

Korona virüs kapsamında Katar'dan gelen vatandaşlar KYK yurdunda karantinaya alınmışlardı. Bursa Valiliği resmi sosyal medya hesabından bir ailenin evlilik yıl dönümünü kutladığını bir kare fotoğrafla paylaştı.

Bursa KYK yurdunda karantinaya alınan aileye evlilik yıl dönümü sürprizi

Bursa KYK yurdunda karantinaya alınan aileye evlilik yıl dönümü sürprizi

Kaynak: İHA




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