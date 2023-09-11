Bursa polisi bar cinayetinin failini Eskişehir’de yakalandı

Bursa'da, geçtiğimiz hafta Özlüce'deki eğlence mekanında bir grup genç ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri arasında çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönmesi nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Bursa polisi bar cinayetinin failini Eskişehir’de yakalandı

Bursa'da, geçtiğimiz hafta Özlüce'deki eğlence mekanında bir grup genç ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri arasında çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönmesi nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bursa polisi kaçan şüpheliyi Eskişehir'de yakalarken, yardım ve yataklık yapan 4 kişi de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Eylül Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki barda meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkartılmak istenen arkadaş grubu duruma tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle arkadaş grubu güvenlik görevlisi tarafından kapının önüne çıkartıldı. Gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü A.E ve Şamil E. yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı. Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahlı çatışmada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazen, Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.

Silahlı çatışmanın yaşandığı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansırken, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, olay yerinden kaçan A.E'nin peşine düştü. 4 kişiyle irtibat kurduğu öğrenilen şüpheliyi adım adım takip eden ekipler Eskişehir'de kaçan A.E.yi operasyonla yakaladı. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alınırken, 4 kişi de yardım ve yataklıktan gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bursa polisi bar cinayetinin failini Eskişehir’de yakalandı

Bursa polisi bar cinayetinin failini Eskişehir’de yakalandı

Bursa polisi bar cinayetinin failini Eskişehir’de yakalandı

Bursa polisi bar cinayetinin failini Eskişehir’de yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Kaza yerine gelen babasını gören küçük çocuğun ''Baba seni istiyorum'' diye ağlaması yürekleri sızlattı
Son Haberler
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Eskişehir’de öğrenciler okullarına kavuştu
Eskişehir’de öğrenciler okullarına kavuştu
Çubukbeli Şenlikleri’nde büyük coşku
Çubukbeli Şenlikleri’nde büyük coşku
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Bakan Özhaseki, deprem konutlarının teslimi için tarih verdi
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyon ile kurtarıldı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Halat kopunca kuyuya düştü, filmleri aratmayan operasyonu ile kurtarıldı
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
Sultangazi’de okula kitaplarını almaya giden genç kızın yüzüne kaldırım taşı atıp, dişlerini kırdılar
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
3. sürgünde sıcaklar yaş çayı yaktı, bu yıl yarıya düşen yaş çay hasadı üreticiyi tedirgin etti.
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!