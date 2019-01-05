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Bursa sallandı

Bursa'nın Karacabey açıklarında, sabah saatlerinde saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.D

Bursa sallandı

Bursa'nın Karacabey açıklarında, sabah saatlerinde saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre 4.1 büyüklüğünde yerin 8.5 kilometre derinliğinde, Karacabey açıklarında deprem olduğu tespit edildi. Depremden dolayı can ve mal kaybı yaşanmazken kısa süreli panik yaşandı.

Kaynak: İHA

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