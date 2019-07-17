Bursa Şehir Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti

BURSA (AA) - Hasta kabulüne başlayan Bursa Şehir Hastanesi'nde doğan ilk bebeğe altın hediye hediye edildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü ve Rönesans İşletme Hizmetleri Bursa Şehir Hastanesi İşletme Müdürü Hakan Afşin Arıcan, Derya-Yunus Çarboğa çiftinin dünyaya gelen kızlarını ziyaret edip, aileyi tebrik etti.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen anne Derya Çarboğa, özel hastanede doğum yapmayı planladığını ancak sancılanması üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne geldiklerini ve hastaneyi çok beğendiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ise aileyi tebrik ederek kız çocuğuna Zeynep isminin verilmesi tavsiye etti.

Akan ve İşletme Müdürü Hakan Afşin Arıcan bebeğe yarım altın hediye etti.

Kaynak: AA