BURSA (AA) - Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesinde geçiş sürecinde vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Muradiye Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi arasında ücretsiz servis uygulaması başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nilüfer İlçesi Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine yapılan ve bünyesinde genel, kadın-doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı birimde toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesinde hasta kabulü başladı.

Şehir Hastanesinde hasta kabulünün başlamasıyla birlikte Muradiye Devlet Hastanesinde de faaliyet durdu. Taşınma sürecinden haberdar olmayan veya önceden alınmış randevuları için Muradiye Devlet Hastanesine gelen vatandaşların mağdur olmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muradiye Devlet Hastanesinden Bursa Şehir Hastanesine ücretsiz servis uygulaması başlatıldı.

Sabah 08.00 akşam 17.00 saatleri arasında her yarım saatte bir kalkan servisler cuma gününe kadar vatandaşları ücretsiz olarak Şehir Hastanesine ulaştıracak. Uygulama cuma günü akşamı son bulacak. Vatandaşlar Şehir Hastanesine ulaşımlarını ise yeni devreye alınan H1, H2 ve H3 hatları ile kolaylıkla sağlayabilecekler.





Kaynak: AA