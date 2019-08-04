Bursa Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesini hizmete açtı.

Sağlık Bakanlığı'nın "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında hayata geçirdiği Türkiye'nin 10'ncu şehir hastanesi olan ve Türkiye'nin sağlık hizmetlerindeki kalite çıtasını son noktaya ulaştıran şehir hastanelerinin en büyüklerinden biri Bursa'da açıldı. 16 Temmuz 2019 tarihinde hasta kabulüne başlayan hastanenin resmi açılış töreninin ardından Rönesans Holding ve Rönesans Sağlık Yatırım yetkilileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hastanenin bütün detaylarını aktardı.

Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Sağlık Yatırım tarafından "kamu-özel iş birliği" modeli ile hayata geçirilen Bursa Şehir Hastanesi, 1.355 yatak kapasitesiyle bölgenin yeni "sağlık üssü" olacak. Hastane, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Bilecik ve Bursa'da yaşayan yaklaşık 5,5 milyon kişiyi daha kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştırmanın yanı sıra sağlık turizmine de büyük katkı sunacak.

488 milyon avroluk yatırım

Nilüfer ilçesinin Doğanköy mevkiinde 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon euro'luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulmuş olan 4 adet bloktan oluşuyor. Bin 55 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin en büyüğü olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesinden oluşan Bursa Şehir Hastanesi'nde 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Her branştan poliklinik hizmetlerinin verileceği, zor ameliyatların yapılarak başka illere hasta sevkinin önleneceği hastanede günlük 2 bin 110 acil hastaya müdahale ve toplam 36 bin 200 hasta sirkülasyonu öngörülüyor.

Bursa Şehir Hastanesi; Kadın, Çocuk ve Psikiyatri Hastanesi, Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi, teknik servis binası ve otopark olmak üzere toplam 470.000 metrekarelik kapalı inşaat alanıyla, bölgeye bugüne kadar kazandırılmış en büyük sağlık yatırımı olarak dikkati çekiyor

Depremde bile hizmet aksamayacak

Sağlık alanında en ileri teknolojiyle donatılan ve LEED Gold sertifikasına sahip olan Bursa Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilmiş olan dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 859 sismik izolatör ile; olası bir deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerini, hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edebilecek.

Bursa Şehir Hastanesi'nde 2 bini medikal alanda olmak üzere işinde profesyonel toplam 4 bin kişi istihdam edilecek.

Rönesans Sağlık Yatırım Hakkında

Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş., Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş. altında faaliyet gösteren ve Rönesans Holding'in sağlık sektöründeki yatırımcı şirketidir. Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. 2012 yılında kurulmuş olmasına rağmen, Rönesans Grubu'nun 24 yılı aşkın uluslararası müteahhitlik ve 16 yıllık gayrimenkul geliştirme deneyimini kendi bünyesinde birleştirmiş ve daha şimdiden, Türkiye'nin sağlık sektöründe önde gelen yatırımcılarından biri haline gelmiştir. Yaklaşık 3.200.000 m inşaat alanına ve 9.500 yatak kapasitesine sahip olan bu projeler tamamlandığında, 25 yıllık bir süre boyunca T.C. Sağlık Bakanlığı ile işletilecektir. Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş., mevcut yatırımlarını artırarak, sağlık yatırımları portföyünü hızla genişletmeyi amaçlamaktadır.

Rönesans Holding Hakkında

1993 yılında Rusya St. Petersburg'da kurulan Rönesans Holding, 23 ülkede ana müteahhit ve yatırımcı olarak hizmet veriyor. Holding, inşaat, gayrimenkul geliştirme, enerji ve sağlık ana dallarında faaliyet gösteriyor. Rönesans Holding, dünyanın en büyük müteahhitlik şirketlerinin sıralandığı ENR listesinde 36'ncı sırada, Avrupa'nın ise 9'uncu en büyük müteahhitlik şirketi konumunda bulunuyor. 2017 yıl sonu itibarıyla 4,2 milyar dolar global ciro ve 8,1 milyar dolar aktif büyüklüğe sahip olan holdingin hedefi, orta vadede inşaat sektöründe dünyanın en büyük ilk 10 kuruluşu arasına girmek. 2016 yılında 215 milyon dolar yatırımla Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) ortak olduğu Rönesans Holding, bugün alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar, karma yapılar, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santralleri inşa ediyor.

Kaynak: İHA