"Bursa siyahı"nda hedef 38 milyon dolarlık ihracat

BURSA (AA) - Uzun raf ömrü, iriliği ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen, İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren "Bursa siyahı" incirde bu yıl 38 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (UYMSİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa siyahı incirin hasadına 13 Ağustos'ta, ihracatına da 15 Ağustos'ta başlanacak.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, yıllık 20 bin ton civarında Bursa siyahı incir üretildiğini, bunun 14,7 bin tonunun ihraç edildiğini bildirdi.

İnciri, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere 44 ülkeye sattıklarını belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Bursa siyah inciri ihracatından 34,8 milyon dolarlık gelir elde ettik. Almanya'ya 14,3 milyon dolarlık, İngiltere'ye 3,7 milyon dolarlık, Hollanda'ya 3,4 milyon dolarlık ve Fransa'ya 3 milyon dolarlık olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ettik. Bursa siyahı incirin ihracatı 15 Ağustos'ta başlayacak. Bu yıl 38,3 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var."

Yazgan, sağladıklar gıda güvenliğinin yanı sıra tanıtımın da etkisiyle ürünün dış satımının her yıl artırdığına dikkati çekerek, "İncirimizle ilgili yapılan hemen hemen her haberin başında Kraliyet ailesinin tattığı bir meyve olduğu da belirtiliyor. İhracat yaptığımız ülkelerde de böyle bir algı oluştuğunu görüyoruz. Güzel olan da bu imajın oluşması." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA