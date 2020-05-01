Bursa, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 il için ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Bursa kent merkezi ve 17 ilçesi kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 1 Mayıs saat 00.00'dan 3 Mayıs saat gece yarısına kadar sokağa çıkma kısıtlaması kararı aldı. 3 milyona yakın nüfusuyla Bursa da yasağın başlamasıyla kent merkezi ve tüm ilçeleriyle sessizliğe büründü. Yasak öncesi kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ilerleyen saatlerde evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlenirken araç yoğunluğu da azaldı.

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Kaynak: DHA