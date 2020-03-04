Bursa Tek Pota'da bahar heyecanı başlıyor

BURSA (AA) - Bursa'da basketbola yeni bir soluk getiren, sporseverleri aynı parkede buluşturma fırsatı oluşturan Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nde bahar dönemi başladı.

Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen Bursa Tek Pota Ligi bahar döneminin kura çekimi Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Atakan Çorbacı'nın yanı sıra Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Organizasyonun ev sahipleri Murat Beyazıtlı ile Hüseyin Kulaksız, tüm takımlara başarılar dileyerek, yıldızı parlayan Bursa Tek Pota Basketbol Ligi'nin yelpazesine Bursa Basketbol Ligi, Bursa Futbol Ligi ve Bursa E-spor Ligi'nin de yakın zamanda katılacağını müjdeledi.



Bu yıl 28 takımın 4 grupta mücadele edeceği etkinlik, 6 Mart Cuma akşamı Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ilk maçlarla start alacak.

Kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Tam Saha Press, Bursagaz, Çimtaş, Proje İlke Mühendislik, Nilüfer Belediyesi, Chronicles, Dopdolu&Agrotar



B Grubu: Megrelspor B, Nilüfer Veteran, European, Batmaz Hakem Grubu, Çalı Koltuk, B Takımı, Techel



C Grubu: MDP Grup, Eti, Bursa Çimento, Bargello, Cumhuriyet, Çağlayan Tarım, Çekirgespor

D Grubu: Angst Pfister, Megrel Spor, Paris İnşaat, Bursa Bulls, Jowat Atasoy, Meklas, Erma Tekstil

Kaynak: AA