Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cumbul'un koronavirüs testi pozitif çıktı

BURSA Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada karantina altına alınan Cumbul'un tedavisinin başarılı ile sürdüğü belirtildi.

Bursa Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız İlker Cumbul'un bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuçlanmıştır. Tespit edildiği an itibarıyla titizlikle kontrol altında tutulan hastalık dolayısıyla Sayın İlker Cumbul'un karantinada olduğunu, bu süreçte ve öncesinde herhangi bir sosyal teması bulunmadığını, kendi sosyal izolasyonunu sağlamış olduğunu kamuoyuna duyururuz. Kendisinin tedavisi başarılı şekilde sürmektedir, en yakın zamanda sağlığına kavuşarak aramıza dönecektir" denildi.

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Kaynak: DHA