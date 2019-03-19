Bursa Teleferik AŞ'den down sendromlulara jest

BURSA (AA) - Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik AŞ, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu bireylere ve yanlarında gelecek bir yakınlarına ücretsiz ulaşım sağlayacak.

Teleferik AŞ Genel Müdürü Erdal Ey, yaptığı açıklamada, down sendromunun bir hastalık olmadığını belirtti.

Down sendromunun farkındalık olduğunu vurgulayan Ey, şunları kaydetti:

"21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü'nün farkına varalım unutmayalım, unutturmayalım. Bizler de Teleferik AŞ olarak bugünde bazı etkinlikler yapacağız. Etkinlik çerçevesinde 21 Mart günü boyunca down sendromlu bireylere ve yanlarında gelecek olan bir yakınlarına teleferik bileti hediye edip ücretsiz ulaşım sağlanacak."

Kaynak: AA