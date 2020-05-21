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  3. Bursa Terminali'nde otobüs firmalarının çalışanlarından yolcu kapma kavgası!

Bursa Terminali'nde otobüs firmalarının çalışanlarından yolcu kapma kavgası!

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın 65 yaş üstü vatandaşlara seyahat izni vermesinin ardından bayram öncesi terminallerde yoğunluk yaşanıyor. Bursa Terminali'nde otobüs firmalarının temsilcileri müşteri kapmak için adeta yarışa girerken, o anlar kameralara böyle yansıdı.

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21 Mayıs 2020 Perşembe 15:54

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