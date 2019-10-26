Bursa Textile Show Fuarı’na 40 ülkeden 500 yabancı alıcı geldi

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı sona erdi. 3 bin 500'ü aşkın yerli ve yabancı iş profesyonelinin ziyaret ettiği fuarda 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi. Fuara 40'a yakın ülkeden 500'e yakın yabancı firma temsilcisi geldi.

Tekstil sektöründe Türkiye'nin lider şehirlerinden olan Bursa, sektörün dış ticaret hacmine güç katacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), KOSGEB ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamları Derneği'nin (DOSABSİAD) destekleriyle düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı 22- 24 Ekim tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 100'e yakın Bursalı firmanın stant açarak yeni kreasyonlarını sergilediği fuara, 40 ülkeden 500 yabancı iş insanı geldi.

5 BİNİ AŞKIN İŞ GÖRÜŞMESİ

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Bursa Tekstil Sektörüne Yönelik UR-GE Projelerinin 7'nci alım heyeti programı Bursa Textile Show Fuarı ile gerçekleştirildi. Textile Startup Challenge ile eş zamanlı olarak kapılarını açan fuar, 2 Giysilik Kumaş UR-GE projesi kapsamında düzenlendi. Toplamda 5 binden fazla iş görüşmesinin yapıldığı etkinlikte, her 3 görüşmeden 1'i olumlu sonuçlandı.

3 YILDA 9 BİN İŞ İNSANI

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarın her geçen yıl çıtasını yükselttiğini belirterek, "Bakanlığımızın desteğiyle sadece tekstil sektöründe 3 yılda 60'ı aşkın ülkeden 9 binin üzerinde yabancı iş insanını Bursa'da firmalarımızla buluşturduk. Bu ziyaretlerde 40 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Farklı sektörlerde olmak üzere 24'ü bulan UR-GE projelerimizde, yüzde 150'yi bulan ihracat artışları yakaladık. Bu yılki etkinliğimize yaklaşık 100 firmamız sta​ntlı katılım sağladı. BTSO olarak sektörlerimizin ihracatına güç katacak çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz" dedi.

TÜRKİYE VE BURSA KAZANACAK

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da oda olarak Bursa'yı fuarlar şehri yapma hedefiyle önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, "Bu fuar yükselen bir trendle dünyaya açılmaya devam ediyor. Yabancı ziyaretçilerin yüzde 70'i ilk defa fuara geldi. Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz UR-GE desteklerinin fuarın gelişmesinde ciddi bir katkısı var. Bakanlığımıza destekleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. İhracatı artırmaya yönelik organizasyonlarla hem Bursa, hem de Türkiye kazanacak" açıklamalarında bulundu.

FUARA YABANCI ALICILARDAN TAM NOT

Fuar için İspanya'dan Bursa'ya gelen sektör temsilcisi Valentin Camano Mıranda, tekstil sektöründe Bursa'nın üretim gücü ve kalitesinin dünya standartlarında olduğunu belirterek, "Buraya en iyi kumaşı ve tekstil ürünlerini bulmak için geldik. Bursa bizim en önemli partnerlerimizden biri olmaya devam edecek" diye konuştu.

Rus sektör temsilcisi Liubov Anfimova ise fuarın oldukça düzenli bir şekilde hazırlandığını ifade ederek, "Fuardan memnun ayrıldım. Bursalı firmalarla işbirliği yapmaya devam edeceğim. Bursa'daki fiyatlar oldukça uygun ve ürünler çok kaliteli. Bursa'dan aldığımız ürünler, Rusya'da büyük talep görüyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA