Bursa Ticaret Borsası 2019'u rekor işlem hacmiyle kapattı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsasının (BTB) 2019'daki işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 4 milyar 574 milyon 238 bin liraya ulaştı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2020'nin ilk meclis toplantısında işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi.



Başkan Özer Matlı, borsanın 2019 yılındaki işlem hacmiyle tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.

Ulaşılan tescil işlem hacmi rakamlarının Bursa'nın, Türkiye'deki en önemli gıda, tarım ve hayvancılık şehri olduğunun kanıtı olduğuna vurgulayan Matlı, şunları kaydetti:

"2019 yılında Bursa Ticaret Borsası son 5 yılın en yüksek tescil işlem hacmine ulaştı. Şehir ve ülke ekonomisine üyelerimiz çok önemli katkılarda bulunuyor. Üyelerimizin bu katkısı ile borsamızda en çok işlem gören ürünler arasında 1 milyar 276 milyon 710 bin lirayla zeytin ilk sırada. 551 milyon 69 bin liralık işlem hacmiyle yaş sebze meyve ikinci, 352 milyon 78 bin liralık işlem hacmiyle mısır üçüncü, 217 milyon 266 bin liralık işlem hacmiyle et dördüncü, 193 milyon 160 bin liralık işlem hacmiyle de canlı hayvan beşinci sırada yer aldı."

Başkan Matlı, ayrıca yakın zamanda yeni hizmet binasının temelini atacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA