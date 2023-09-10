Bursa Ticaret Borsası 99 yaşında

Bursa Ticaret Borsası'nın 99. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Köklü tarihimizden aldığımız cesaret ve ilhamla, devraldığımız hizmet bayrağını her geçen gün üst seviyelere...

İhlas Haber Ajansı
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Bursa Ticaret Borsası 99 yaşında

Bursa Ticaret Borsası'nın 99. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Köklü tarihimizden aldığımız cesaret ve ilhamla, devraldığımız hizmet bayrağını her geçen gün üst seviyelere taşımak için tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Bursa Zahire Borsası adıyla 11 Eylül 1924 tarihinde Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey ve arkadaşları tarafından kurulan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 99. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor. Kurulduğu günden bu yana kent ve ülke ekonomisine hizmet etmeyi sürdüren Bursa Ticaret Borsası'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bugün bini aşkın üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ve en köklü borsalarından biri olduklarını söyledi.

Bursa TB, kalkınma hamlelerinde öncü rol üstleniyor

Bursa Ticaret Borsası'nın aradan geçen 98 yılda gıda, tarım ve hayvancılık alanları başta olmak üzere gıda sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata kadar, Bursa'nın kalkınmasında ve ekonomik gelişiminde öncü rol üstlendiğini dile getiren Özer Matlı, "Köklü tarihimizden aldığımız cesaret ve ilhamla, devraldığımız hizmet bayrağını daha üst seviyelere taşımak için tüm enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne hayata geçirdiğimiz projeler ile işlem hacmimizi 17 kat artırırken; yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldığımız Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) işlem hacmimizi yüzde 200 artırma başarısı gösterdik. Ayrıca TÜRİB'in en önemli ayağı olan, yetkili sınıflandırıcı hizmet ağımızı çok kısa bir süre içinde 7'ye çıkardık. Hiç kuşkusuz ki elde ettiğimiz tüm bu başarıları, ülkemizi Avrupa Ticaret Borsaları Birliği'nde temsil eden ilk ve tek Türk üye olma onuruna erişerek taçlandırdık" diye konuştu.

"Vizyoner bakış açısıyla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz"

Cumhuriyet'in zirai ve iktisadi gelişimine yön veren bir kurumu temsil etmenin sorumluluğuyla üye odaklı yenilikçi hizmet anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Matlı, gerçekleştirilen vizyoner projeler ile üyelerinin ticari hayatlarına katkı sağlayan, şehir ekonomisine ve sosyal yaşamına dokunan bir kurum olma yolunda geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, "Bu duygu ve düşünceler ile Borsamızı bugünlere getiren ve kentimizin gelişimi için hizmette bulunan tüm üyelerimiz başta olmak üzere, geçmiş dönem yönetim kurulu ve meclis başkanlarımıza, yönetim kurulu ve meclis üyelerimize, komite üyelerimiz ile çalışanlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyor, vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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