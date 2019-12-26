Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Matlı, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Matlı, yaşamda Ali İhsan Öztürk'ün "Çukurca'da çeltik tarlası", sporda ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı karesini tercih etti.



Özer Matlı, AA'nın ürettiği görsellerle habercilikte dünya çapında önemli işlere imza attığını söyledi.



Ajansın çalışanlarının, dünyanın dört bir yanındaki olayları, bazen de çok zor koşullarda Türk kamuoyuna yansıttığını belirten Matlı, "Gece gündüz demeden dünyanın dört bir yanında çalışan AA personelini tebrik ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum. Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. AA, gelenek haline getirdiği 'Yılın Fotoğrafı' seçimini ülkemizin beğenisine sunuyor, aslında bir gündem de oluşturuyor." dedi.

Kaynak: AA