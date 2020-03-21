Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından Kovid-19'a karşı acil eylem planı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında acil eylem planı oluşturdu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa iş dünyasının öneri ve taleplerini alan BTSO, üyeleriyle etkileşimi artırmak ve beklentilerine proaktif bir yaklaşım sergilemek üzere 7 gün 24 saat hizmet sunacak "05331454613" numaralı "Üye Whatsapp İletişim Hattı" kurdu.

BTSO, web sitesinde oluşturduğu "BTSO Yanınızda" panelinden ve btsoyaninizda@btso.org.tr mail adresi üzerinden üyelerinin görüş ve önerilerini alacak.

Koronavirüse karşı başlatılan tedbirler kapsamında, üyelerinin belge temininde internet portallarını kullanmalarını amaçlayan BTSO, "Dijital Oda" projesiyle verilen hizmetlere, "Faaliyet Belgesi", "İngilizce Faaliyet Belgesi" ve "İhale Durum Belgesi" de eklendi. Böylece BTSO üyeleri, www.btso.org.tr sitesinden online başvuru ile belgelerini oda hizmet binasına gitmeden temin edebilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, üyelerini bu dönemde yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, proaktif ve sonuç odaklı faaliyetler yürüttüklerini aktaran Burkay, "Üyelerimiz, faaliyet belgesi gibi işlemleri, nisan ayı sonuna kadar online ve ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. BTSO bünyesinde sektör temsilcilerimizle oluşturduğumuz kriz yönetim ekibimizle de iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa ve Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için topyekün mücadele edilmesi gerektiğini, üyelerden gelen sorun ve çözüm önerilerini ilgili kurumlarla paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"BTSO olarak, üyelerimizin görüşlerini çok önemsiyoruz. Acil eylem planımız kapsamında, bizlere iletilen tüm sorun ve çözüm önerilerini TOBB ve bakanlıklar başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla paylaşıyoruz. Üyelerimizin yaşanan bu olumsuz tablodan etkilenmemesi adına her zaman olduğu gibi elimizi taşın altına koyuyoruz. Bugüne kadar üyelerine en fazla finansman desteği sağlayan oda olarak, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ile çalışmalarını yürüttüğümüz avantajlı bir finansman paketini kısa süre içinde firmalarımızın kullanımına sunacağız. Bu zorlu süreçte iş dünyamız için can suyu olacak 'Nefes Kredisi'ne ilişkin detayları yakında paylaşacağız."

Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer alan önlemlerin iş dünyası için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Önümüzdeki süreçte destek paketine yeni tedbirler ilave edilmesini bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu virüs salgınını atlatarak, hedeflerimize çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA