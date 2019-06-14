Bursa, ‘TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ belgesini aldı

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusunda yaptığı çalışmalar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" belgesi ile ödüllendirildi. Bursa'daki çevre yatırımlarının garanti altına alınması ve sürdürülebilir kılınması anlamına gelen belge, TSE Başkanı Adem Şahin tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teslim edildi.

Başkan Aktaş, TSE Başkanı Adem Şahin ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Başkan Aktaş'a, "TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi" belgesi ile TSE'yi simgeleyen bayrak takdim edildi. TSE Başkanı Şahin, ziyarette ayrıca Başkan Aktaş'a bir şilt verdi.

'ÇEVRE İLE İLGİLİ YAPILANLAR BİR LÜTUF DEĞİL ZORUNLULUKTUR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sürekli büyüdüğünü, buna paralel olarak da yeşili ve doğasıyla meşhur şehrin bir miktar deforme olduğunu söyledi. Daha sağlıklı büyümeyi temin etmek ve Bursalıları daha sağlıklı çevreye kavuşturmak için farklı birimler ve belediye iktisadi teşekkülleriyle çeşitli çalışmalar ortaya koyduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bu manada Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızın 2 yıldır yürüttüğü bir çalışma var. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'yle alakalı. Bugün bu çalışmaları taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TSE başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusundaki hassasiyetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Daha sağlıklı bir Bursa için yapılan çalışmaların herkesi kapsaması gerektiğini ve bu konuda tüm vatandaşların üzerine çeşitli görevler düştüğünü söyleyen Başkan Aktaş, "Daha sağlıklı yarınlar adına bilinç oluşturmak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Çevre ile ilgili yapılması gerekenler bir lütuf değil zorunluluktur. Bursa hepimizin. İnanıyorum ki aldığımız bu belge, bize bu konuda ayrı bir heyecan verecektir. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

TSE Başkanı Adem Şahin ise Bursa'daki çevre yatırımlarının kalitesinin tescili anlamına gelen belgeyi Başkan Aktaş'a takdim etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Belediyelerin günümüzde hizmet alanları sürekli genişleyen kurumlar haline geldiğini belirten Şahin, "Artan hizmet yelpazesi içerisinde yapılan işlerin sisteme bağlanması, standardizasyonunun olması ve bunun sürdürülebilir kılınması büyük önem taşımaktadır. Hizmetin kalitesini garanti etmek açısından önemlidir. Bu belge de özellikle çevre konusunda Bursa'nın ortaya koyduğu başarılı çalışmalar neticesinde verilmiştir" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediyesi'nin ISO 14001'i sürdürülebilir kılacağına ve kapsamını genişleterek Bursa'ya daha iyi hizmet verme noktasında öncü olacağına inandığını kaydeden Şahin, "Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin başarılı şekilde devamını diliyorum. Sizinle çalışmaktan ve yeni alanlarda işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

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DHA