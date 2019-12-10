Bursa Uludağ Üniversitesi ile Tofaş arasında ‘yazılım’ işbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Türkiye'nin en büyük otomotiv üreticilerinden Tofaş ile bilgisayar yazılım projeleri hazırlanması konusunda çalışmalar yürütecek.

BUÜ ile Tofaş arasında imzalanan protokolle ilk etapta 7 öğrenci ve 1 danışman akademisyen, araçlardaki bilgisayar yazılım projelerinin hazırlanması konusunda araştırmalar yapacak. Ortak çalışmaların ilerleyen zamanlarda daha da arttırılması hedefleniyor. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefiyle hazırlanan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ve BUÜ Güçlendirme Vakfı Sorumlusu Erol Kadıoğlu imza attı.

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve başlayalı henüz 7,5 ay olduğunu ve bu süre zarfında üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Üniversitenin kent ile bütünleşmesi noktasında hassas bir çalışma yürüttüklerini aktaran Rektör Kılavuz, "Görev süremiz içerisinde yaptığımız çalışmalar hepinizin malumudur. Önemli bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Ancak elbette yeterli değildir. İleriye dönük bu çalışmaları daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Üniversiteler toplumun ortak aklını oluşturabilirler. Biz bu anlayış ile üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için çalışıyoruz. Ekibimizde yer alan herkes çok genç. Dinamik bir yapıları var. Ekibimizin tek düşüncesi; üniversitenin geliştirilmesi ve yükseltilmesidir. Üniversitede oluşturulan her bilgi, sanayi kesimi ile paylaşmak içindir. Akademisyenlerimiz ve yöneticilerimiz de bu anlayışla hareket ediyor" diye konuştu.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi'nin kendileri için büyük bir önem arz ettiğine işaret eden Kılavuz, "Tofaş, 2244 Sanayi Doktora Projesi kapsamında üniversitemize destek veren ilk firmalardandır. Bu hassasiyetlerinden dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. Tofaş ile başlayan bu süreç, daha sonra diğer otomotiv firmalarının da ilgisini ve desteğini kazanmaya başladı. Üniversite olarak, üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Bu anlamda bizlere destek veren ve protokol imzalayan Tofaş ailesine teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" dedi.

Tofaş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu ise Türkiye'nin 5. büyük sanayi kuruluşu olduklarını ve uzun yıllardır Türkiye'ye hizmet ettiklerini vurguladı. Tofaş'ın geleceği için farklı alanlarda yatırımlar yapmaya devam ettiklerinin altını çizen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu, "Dünyadaki gelişmelere baktığımızda; otomotiv sektörünün geleceğinin şekillenmesinde yazılım ve bilgisayar teknolojilerinin katkıları öne çıkıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi, bu anlamda işbirliği yapabileceğimiz çok doğru bir ortak. Türkiye'nin 3. büyük sanayi kentinde bulunan üniversitenin daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA