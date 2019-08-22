Bursa Valiliği karşısında unutulan valiz ve çantalar endişe yarattı

BURSA'da, Valilik binasının karşısına bulunan bir banka şubesinin önünde bırakılan 3 çanta, endişe yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha ekibinin çantalara müdahale edeceği sırada sahibinin olay yerine gelmesiyle alınan önlemler kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Heykel Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Tarihi Heykel Valilik binası karşısında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir banka şubesinin önünde sahipsiz valiz ve çantaları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Ardından bomba imha ekibi olay yerine çağrıldı. Bomba imha polisinin müdahale edeceği sırada, valiz ve çantaların sahibi Pınar Necip (49) olay yerine geldi. Necip'in çantaları teslim almasıyla birlikte kısa alınan önlemler sonlandırıldı.

Pınar Necip'in Bursa Otobüs Terminali'nden Eskişehir'e gitmek için evden çıktığı sırada kimliğini kaybettiği, kayıp beyanında bulunmak için çantaları cadde üzerinde bırakıp Çarşı Polis Merkezi'ne gittiği öğrenildi.

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DHA