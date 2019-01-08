Bursa Valiliği’nden fırtına ikazı

Bursa Valiliği, perşembe günü 90 kilometre hızla esmesi beklenen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliği'nde yapılan yazılı açıklamada, "10 Ocak Perşembe günü, Marmara Denizi'nde sabahın ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 60-75 kilometre hızla fırtına esmesi bekleniyor. Fırtınanın hızı kimi zaman 90 kilometre hıza kadar yükselecektir. Ulaşımda yaşanacak aksaklıklara karşı vatandaşlarımız tedbirli olsun" denildi.

Kaynak: İHA