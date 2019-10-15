Bursa Valiliğinden hava kirliğine önlem kararı

BURSA (AA) - Bursa Valiliğince, kentteki hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla bazı ilçelerde, 1 Kasım'dan itibaren doğal gaz isale hattının geçtiği bölgelerdeki ev ve iş yerlerinde ısınma amaçlı katı ve sıvı yakıt kullanımının sonlandırılarak alternatif temiz yakıt kullanımına geçilmesine karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şehrin topoğrafik yapısının çanak şeklinde olması ve özellikle kışın ısınma amaçlı kullanılan katı yakıtlar nedeniyle yükselen hava kirliliğinin önüne geçilebilmesini sağlamak amacıyla, 90 No'lu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı (İMÇK) ile bir dizi önlem alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, İnegöl, Mudanya, Gemlik, Orhangazi, İznik ve Yenişehir İlçelerine bağlı iç ve dış mahallelerinde doğal gaz isale hattının geçtiği bölgelerdeki ev ve iş yerlerinde (kamu binaları, lojmanları, hastane ve okullarda dahil olmak üzere) ısınma amaçlı olarak katı ve sıvı yakıt kullanımının sonlandırılarak, alternatif temiz yakıt ( doğalgaz, güneş, jeotermal, ısı pompaları ve yenilenebilir enerji kaynakları) kullanımına geçilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yukarıdaki ilçelerin iç ve dış mahallelerinde doğal gaz isale hattı geçerek iç tesisatları döşenmiş durumdaki ev ve iş yerlerinde doğal gaz kullanımına 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren başlanmasına, bu ilçelerin iç mahallelerinde doğal gaz isale hattı geçmiş ancak ev ve iş yerlerinde henüz iç tesisat döşenmemiş yerlerde 1 Kasım 2020 tarihine kadar iç tesisat döşenerek doğal gaz kullanımına başlanmasına ayrıca, yukarıda verilen ilçelerin iç mahallelerinde doğal gaz hattı İMÇK kararından sonra geçecek cadde ve sokaklarında ise isale hattı geçtikten sonra iç tesisatın 1 yıl içerisinde döşenerek doğal gaz kullanımına başlanmasına karar verilmiştir. İlimizde özellikle kış döneminde yaşanan hava kirliliğinin azaltılması ve çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla alınan kararlara tüm vatandaşlarımızca uyulması yönünde gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve yapılacak denetimlerde mağduriyet yaşanmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."





Kaynak: AA