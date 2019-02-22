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  3. Bursa Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara'da cumartesi günü, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 60-75 kilometre arasında fırtına, yer yer 9 kuvvetinde saatte 90 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bursa Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, vatandaşlara kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara'da cumartesi günü, rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 60-75 kilometre arasında fırtına, yer yer 9 kuvvetinde saatte 90 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.

Bursa Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Bursa Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Kaynak: İHA

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