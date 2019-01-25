Bursa Valiliğinden meteorolojik uyarı
Bursa Valiliği şehrin güney kesimlerinde oluşacak saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınaya karşı vatandaşları duyarlı olmaları noktasında uyardı.
Bursa Valiliği şehrin güney kesimlerinde oluşacak saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınaya karşı vatandaşları duyarlı olmaları noktasında uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen doğu ve güneydoğu yönlerden esmekte olan rüzgarın öğle saatlerinden itibaren hızını arttırarak güneyli yönlerden; şehrin güney kesimlerinde 40-70 Km/Saat, hızla eseceği tahmin edilmekte olup, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşım, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Kaynak: İHA
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