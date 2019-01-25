Bursa Valiliğinden meteorolojik uyarı

Bursa Valiliği şehrin güney kesimlerinde oluşacak saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınaya karşı vatandaşları duyarlı olmaları noktasında uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; halen doğu ve güneydoğu yönlerden esmekte olan rüzgarın öğle saatlerinden itibaren hızını arttırarak güneyli yönlerden; şehrin güney kesimlerinde 40-70 Km/Saat, hızla eseceği tahmin edilmekte olup, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşım, soba ve doğal gaz zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA