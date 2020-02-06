Bursa Valiliği’nden soruşturma açıklaması

Bursa Valiliği, görev yerleri değişen polislerle ilgili açıklama yaptı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "23 Ocak 2020 tarihinde 20.30 sıralarında Ankara-Bursa kara yolu 60. kilometresinde jandarma bölgesinde tek taraflı maddî hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazaya karışan aracın sürücülüğünü aylıksız izinde bulunan ve koruma görevinden alınmış polis memuru Ali Dilöz'ün yaptığı, içerisinde eski Bursa Valisi İzzettin Küçük ve eski Milletvekili Mustafa Öztürk olduğu görülmüştür. Polis memuru Ali Dilöz'ün daha önceden tanıdığı İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'nde çalışan polis memurlarını arayarak kendilerini almaları talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Görevde olan personelin amir ve üstlerine bilgi vermeden resmî görevli araç ile birlikte görev yerlerini terk etmek suretiyle kaza mahalli olan jandarma bölgesine gittikleri tespit edildi. Bu sebeple haklarında disiplin soruşturması başlatılmış ve soruşturma kapsamında görev yerleri değiştirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA