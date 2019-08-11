Bursa Valisi Canbolat güvenlik güçleriyle bayramlaştı
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli erbaş, erler ve rütbeli personel ile bayramlaştı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli erbaş, erler ve rütbeli personel ile bayramlaştı.
Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Işıklar Jamyo Komutanı Albay Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Servet Yeğit ile Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Oğuzhan Zıvralı'da hazır bulundu.
Kaynak: İHA
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