Bursa Valisi Canbolat'tan Zafer Bayramı mesajı

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbolat mesajında, 30 Ağustos 1922'de Türk milletinin şanlı orduyla emsalsiz bir kahramanlık destanı yazdığını vurguladı.

Türk milletinin bağımsızlık inancını ve hür yaşama kararlılığını 30 Ağustos'ta tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini belirten Canbolat, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünde, millet olarak hep birlikte kenetlenerek bugünü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız." ifadesini kullandı.

Canbolat, Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden itibaren gerek yaşayış tarzı gerek haksızlıklar karşısında gösterdiği tutum gerekse sergilediği kahramanlıklar ve kazandığı zaferlerle daima tarihin altın sayfalarında yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerinden asla taviz vermeyen milletimizi bu derece güçlü, sarsılmaz ve hür kılan ise vatanına ve bayrağına olan derin sevgisi ve bağlılığı olmuştur. Milletçe birlik ve beraberlik içinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız bu güzel günde, tarihi üstün başarılarla dolu bir milletin, en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihsel ispatı olan Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlandığı bugünü, Türk tarihinin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini almış, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimizin makus kaderini değiştirmiş olan bu zaferle Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk milletinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferi bize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA