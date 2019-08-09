Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan Kurban Bayramı mesajı

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canbolat mesajında, toplumda var olan dostluk, barış, birlik ve beraberlik anlayışının en ileri düzeye taşındığı bir Kurban Bayramı'nı daha birlikte karşılamanın büyük mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nın dayanışma duygularının doruğa ulaştığı, millet olma şuuruna ermenin ve sosyal hayatın simgelerinden biri olduğunu belirten Canbolat, "Bize bağışlamayı, yardımlaşmayı ve paylaşmayı öğrettiği gibi açın, kimsesizin, yoksulun, yetimin, hastanın ve her türlü ilgi ve yardıma muhtaç olanların hatırlanmasına, insanı insan yapan değerlerin yaşanmasını sağlayan bayramların toplum hayatında eşsiz bir yeri vardır." ifadelerini kullandı.



Yollarda kaybedilen zamanın telafisinin mutlaka olduğunu ama kaybedilen canların, çekilen acıların telafisinin olmadığını vurgulayan Canbolat, şunları kaydetti:

"Bu sebeple yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde uymalarını önemle rica ederim. Ayrıca Bursa Valiliği olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehrimizde her türlü önlemi aldığımızı, ilgili birimlerimizin bayram boyunca halkımızın hizmetinde olacağını bilmenizi isterim. Bu duygular içinde tüm Bursalı hemşehrilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, kardeşliğimizi daha da güçlendirecek olan bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini temenni ediyorum."



Kaynak: AA