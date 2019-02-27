Bursa ve Gaziantep arasında karşılıklı direkt uçuşlar 13 Mart'ta başlıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bursa ile Gaziantep arasında karşılıklı uçak seferlerinin 13 Mart'ta başlayacağını duyurdu. Yenişehir Havalimanı'nın daha etkin kullanılması yönünde önemli çalışmalar yapan Milletvekili Esgin, Bursa'dan Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Muş karşılıklı direkt uçuş seferlerine Gaziantep'in de eklendiğini açıkladı.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ve Refik Özen ile biraraya gelen Esgin, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'ya geçtiğimiz gün Bursa halkının Yenişehir Havalimanı'nın daha etkin kullanılması yönündeki ihtiyacını ve talebini iletti. Milletvekili Mustafa Esgin'i telefonla arayan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Gaziantep ve Bursa arasında karşılıklı direkt seferlerin 13 Mart tarihinden itibaren haftanın 3 günü gerçekleştirileceği müjdesini verdi.

Kişisel sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi kamuoyuna duyuran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "AK Parti Bursa Milletvekilleri olarak havalimanımızın daha etkin kullanılması yönünde yoğun bir çalışma içerisine girdik. Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Trabzon direkt uçuşlarına, 12 yeni destinasyon ekleyerek aktarmalı uçuşları başlatmıştık. Şimdi de direkt uçuşlara Gaziantep'i de ekledik. İnanıyorum havalimanımızı daha yoğun kullandıkça Adana, Sivas, Samsun'a direkt uçuş seferlerini de yakında başlatacağız. Bursamıza hayırlı olsun" dedi.

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DHA