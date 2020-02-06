Bursa ve ilçelerinin nüfusu 2021'de ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kumu (TÜİK), 2020 yılı nüfus verilerine paylaştı. TÜİK verilerine göre Bursa'nın nüfusu da belli oldu. Peki Bursa'nın ilçelerinin nüfusu 2021'de ne kadar oldu?

1 17 BÜYÜKORHAN İlçe Nüfusu: 9.485 Erkek : 4.659 kişi Kadın : 4.826 kişi Nüfus Yüzdesi : % 0,31