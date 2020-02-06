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  3. Bursa ve ilçelerinin nüfusu 2021'de ne kadar oldu?

Bursa ve ilçelerinin nüfusu 2021'de ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kumu (TÜİK), 2020 yılı nüfus verilerine paylaştı. TÜİK verilerine göre Bursa'nın nüfusu da belli oldu. Peki Bursa'nın ilçelerinin nüfusu 2021'de ne kadar oldu?

Bursa ve ilçelerinin nüfusu 2021'de ne kadar oldu? 1117

BÜYÜKORHAN

İlçe Nüfusu: 9.485

Erkek : 4.659  kişi 

Kadın : 4.826 kişi 

Nüfus Yüzdesi : % 0,31

 