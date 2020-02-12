Bursa, yenilenebilir enerji teknolojilerinde Danimarka ile iş birliği yapacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette Bursa ve Danimarka arasında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, bölgesel ısıtma ve atık yönetimi alanlarında iş birliği imkânları değerlendirildi.

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot başkanlığında Bursa'ya gelen heyet, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, Meclis Divan Katibi Hakan Batmaz ve Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu tarafından ağırlandı. Başkonsolosluk yetkililerinin yanı sıra Danfoss, Grundfoss, AET ve Logstor gibi Danimarka'nın enerji sektöründe önde gelen firma temsilcilerinin de yer aldığı ziyarette konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa'da çalışmaları devam eden TEKNOSAB projesi hakkında bilgiler verdi. Yerli, yenilikçi ve yeşil anlayışı ile kurgulanan projede rüzgâr ve güneş başta olmak üzere pek çok sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağından yararlanılacağını ifade eden Şener, "TEKNOSAB'da inşâ edilecek binaların tamamının çatısında güneş panelleri olacak. Bölgedeki enerji ihtiyacının yüzde 40'ını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyoruz. Enerji çözümleri konusunda dünyanın lider ülkeleri arasında yer alan Danimarka'nın tecrübelerinden istifade etmek isteriz. Bursa ve Danimarkalı firmaların enerji alanında iş birliklerini desteklemek için çalışmaya hazırız" dedi.

Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot, Türkiye ve Danimarka'nın enerji alanında karşılıklı faydaya dayalı bir ortaklık geliştirmek amacıyla çalıştığını söyledi. Danimarka Enerji Ajansı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan stratejik iş birliği anlaşması çerçevesinde bu çalışmaların sürdüğünü anlatan Galskjot, "Türkiye'nin ısı potansiyeli ve farklı konularda birçok projemiz var. Bu projelerimizden biri Türkiye'de Isı Piyasası Kanunu hazırlanması. Şu ân taslak çalışması süren kanunun bu yıl içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ilk ısı kanunu olacak bu çalışma dolayısıyla Türkiye ısı haritası da hazırlandı. Bu haritadan yola çıkarak düşük karbon ekonomisine geçiş için çözüm üreticelek" diye konuştu.

Bölgesel ısıtmanın söz konusu kanunda yer alacak önemli konulardan biri olduğunu ifade eden Başkonsolos Galskjot, "Bölgesel ısıtma, bir bölge veya şehri sürdürülebilir ve ucuz mâliyetle ısıtmak için çok başarılı bir uygulama. Şu an Soma'da 10 binden fazla konut bölgesel ısıtma sistemleri ile ısınıyor. Sinop ve Gaziantep'te projeler hazırlanıyor. Önemli bir sanayi şehri olan Bursa'da da bu sistem değerlendirilebilir. Danimarkalı firmalar bu alanda Bursa'ya yatırım yapmak için oldukça istekli" dedi.

"Atık yönetiminde aşama kaydetmeliyiz"

Türkiye'nin enerji kaynakları açısından zengin bir ülke olmadığını hatırlatan BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu, ekonomik büyüme için artan enerji ihtiyacının uygun maliyetli etkin çözümlerle karşılanması gerektiğini vurguladı. Bursa'da çok sayıda sanayi bölgesi bulunduğunu ifade eden Dağlıoğlu, "Özellikle atık yönetimi konusunda aşama kaydetmemiz gerekiyor. Bu atıkları bertaraf edip enerjiye dönüştürmek sanayicimiz açısından büyük bir kazanç olacaktır. Danimarka'nın bu konuda çok ileri bir seviyede olduğunu biliyoruz. Enerji Konseyi olarak başta atık yönetimi konusu olmak üzere Bursa ve Danimarkalı firmaların ortaklıklarını artırmak için çalışacağız" diye konuştu.

Toplantı heyette yer alan firma temsilcilerinin enerji alanındaki teknolojilerine dâir bilgiler vermesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA