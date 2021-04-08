Bursa Yıldırım Spor, Bergama Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Bergama Belediyespor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bursa Yıldırım Spor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
Bursa Yıldırım Spor Bergama Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Bursa Yıldırım Spor Bergama Belediyespor Maçının Hakemleri
Erhan Kaya(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Kaplan(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Keklik(dördüncü Hakem)
Bursa Yıldırım Spor İlk 11
13. Mehmet Mert Pala, 16. Ramazan Erarslan, 4. Mehmet Kalkan, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 80. Batuhan Tunçay, 27. Hüseyin Atalay, 7. Doğacan Diker, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik
Yedekler
54. Özal Keklik, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 28. Kemal Uzuntepe, 14. Berke Yılmaz, 53. Haci Şükrü Çiçek, 94. Ahmet Memiş, 6. Tuğkan Kamışoğlu
Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Hacı Mustafa Karabulut 90+2.dk, Sarı Kart Osman Demir 30.dk, Sarı Kart Tuğkan Kamışoğlu 63.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 63.dk, Osman Demir 85.dk, Doğacan Diker 73.dk, Muhammet Öz 85.dk, Batuhan Tunçay 46.dk
Oyuna Girenler
Hacı Mustafa Karabulut 63.dk, Kemal Uzuntepe 85.dk, Berke Yılmaz 73.dk, Haci Şükrü Çiçek 85.dk, Tuğkan Kamışoğlu 46.dk
Bergama Belediyespor İlk 11
34. Süleyman Kasap, 23. Egemen Zengin, 35. Mehmet Can Kocabaş, 17. Volkan Özcan, 22. Ali Aydın, 15. Furkan Kopuz, 37. Mustafa Çalışkan, 57. Barış Güner, 9. Ali Öztürk, 42. Oğuzhan Nemli, 8. Halil Yılmaz
Yedekler
1. Ogün Karakaya, 21. Mehmet Vural, 61. Halil İbrahim Mızrap, 3. Kerem Dönertaş, 10. Emre Pehlivan, 11. Ömer Kuşan, 27. Lokman Erdoğan
Teknik Sorumlu
İbrahim Nadir Arıkan
Goller
Ömer Kuşan,76.dk (f)
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
Ali Öztürk 82.dk, Egemen Zengin 90.dk, Oğuzhan Nemli 46.dk, Barış Güner 90.dk, Mustafa Çalışkan 63.dk
Oyuna Girenler
Emre Pehlivan 82.dk, Mehmet Vural 90.dk, Kerem Dönertaş 46.dk, Lokman Erdoğan 90.dk, Ömer Kuşan 63.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|28
|14
|7
|7
|35
|21
|49
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|28
|14
|7
|7
|33
|19
|49
|14
|4
|Düzcespor
|28
|14
|7
|7
|40
|28
|49
|12
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|29
|13
|9
|7
|30
|21
|48
|9
|6
|52 Orduspor FK
|28
|9
|13
|6
|38
|24
|40
|14
|7
|Bayrampaşa
|28
|11
|6
|11
|38
|30
|39
|8
|8
|Siirt İl Özel İdare
|29
|10
|8
|11
|24
|39
|38
|-15
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|28
|10
|6
|12
|35
|40
|36
|-5
|10
|Alanya Kestelspor
|28
|8
|11
|9
|31
|32
|35
|-1
|11
|Bergama Belediyespor
|28
|8
|11
|9
|30
|33
|35
|-3
|12
|Modafen
|28
|9
|7
|12
|31
|34
|34
|-3
|13
|Silivrispor
|29
|7
|11
|11
|25
|40
|32
|-15
|14
|Karaköprü Belediyespor
|28
|6
|13
|9
|34
|38
|31
|-4
|15
|Sultanbeyli Bld.
|29
|8
|6
|15
|21
|34
|30
|-13
|16
|Kozan Spor FK
|28
|6
|11
|11
|19
|26
|29
|-7
|17
|Muğlaspor
|28
|3
|10
|15
|22
|41
|19
|-19
Fikstür
|04.04.2021
|Kestelspor
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Alanya Kestelspor
|1-1
|68 Aksaray Belediyespor
|07.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|1-1
|Modafen
|07.04.2021
|52 Orduspor FK
|0-0
|Sultanbeyli Bld.
|07.04.2021
|Bayrampaşa
|0-1
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|07.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|0-1
|Bergama Belediyespor
|07.04.2021
|Düzcespor
|0-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|07.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-1
|Muğlaspor
|07.04.2021
|Silivrispor
|2-1
|Kozan Spor FK