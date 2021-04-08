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Bursa Yıldırım Spor, Bergama Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bursa Yıldırım Spor, Bergama Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Bergama Belediyespor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bursa Yıldırım Spor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

Bursa Yıldırım Spor  Bergama Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Bursa Yıldırım Spor Bergama Belediyespor Maçının Hakemleri
Erhan Kaya(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Kaplan(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Keklik(dördüncü Hakem)

BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
13. Mehmet Mert Pala, 16. Ramazan Erarslan, 4. Mehmet Kalkan, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 80. Batuhan Tunçay, 27. Hüseyin Atalay, 7. Doğacan Diker, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik

Yedekler
54. Özal Keklik, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 28. Kemal Uzuntepe, 14. Berke Yılmaz, 53. Haci Şükrü Çiçek, 94. Ahmet Memiş, 6. Tuğkan Kamışoğlu

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Hacı Mustafa Karabulut 90+2.dk, Sarı Kart Osman Demir 30.dk, Sarı Kart Tuğkan Kamışoğlu 63.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 63.dk, Osman Demir 85.dk, Doğacan Diker 73.dk, Muhammet Öz 85.dk, Batuhan Tunçay 46.dk

Oyuna Girenler
Hacı Mustafa Karabulut 63.dk, Kemal Uzuntepe 85.dk, Berke Yılmaz 73.dk, Haci Şükrü Çiçek 85.dk, Tuğkan Kamışoğlu 46.dk

BERGAMA BELEDİYESPORBergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11
34. Süleyman Kasap, 23. Egemen Zengin, 35. Mehmet Can Kocabaş, 17. Volkan Özcan, 22. Ali Aydın, 15. Furkan Kopuz, 37. Mustafa Çalışkan, 57. Barış Güner, 9. Ali Öztürk, 42. Oğuzhan Nemli, 8. Halil Yılmaz

Yedekler
1. Ogün Karakaya, 21. Mehmet Vural, 61. Halil İbrahim Mızrap, 3. Kerem Dönertaş, 10. Emre Pehlivan, 11. Ömer Kuşan, 27. Lokman Erdoğan

Teknik Sorumlu
İbrahim Nadir Arıkan

Goller
Ömer Kuşan,76.dk (f)

Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
Ali Öztürk 82.dk, Egemen Zengin 90.dk, Oğuzhan Nemli 46.dk, Barış Güner 90.dk, Mustafa Çalışkan 63.dk

Oyuna Girenler
Emre Pehlivan 82.dk, Mehmet Vural 90.dk, Kerem Dönertaş 46.dk, Lokman Erdoğan 90.dk, Ömer Kuşan 63.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor28147735214914
368 Aksaray Belediyespor28147733194914
4Düzcespor28147740284912
51954 Kelkit Bld.Spor2913973021489
652 Orduspor FK28913638244014
7Bayrampaşa28116113830398
8Siirt İl Özel İdare2910811243938-15
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor2810612354036-5
10Alanya Kestelspor288119313235-1
11Bergama Belediyespor288119303335-3
12Modafen289712313434-3
13Silivrispor2971111254032-15
14Karaköprü Belediyespor286139343831-4
15Sultanbeyli Bld.298615213430-13
16Kozan Spor FK2861111192629-7
17Muğlaspor2831015224119-19

Fikstür

04.04.2021Kestelspor 68 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Alanya Kestelspor1-168 Aksaray Belediyespor
07.04.2021Karaköprü Belediyespor1-1Modafen
07.04.202152 Orduspor FK0-0Sultanbeyli Bld.
07.04.2021Bayrampaşa0-1Kırıkkale Büyük Anadoluspor
07.04.2021Bursa Yıldırımspor0-1Bergama Belediyespor
07.04.2021Düzcespor0-21954 Kelkit Bld.Spor
07.04.2021Siirt İl Özel İdare2-1Muğlaspor
07.04.2021Silivrispor2-1Kozan Spor FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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