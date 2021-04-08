Bursa Yıldırım Spor, Bergama Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 30. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Bergama Belediyespor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Bergama Belediyespor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 30. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Bergama Belediyespor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bursa Yıldırım Spor - Bergama Belediyespor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor Bergama Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Bursa Yıldırım Spor Bergama Belediyespor Maçının Hakemleri

Erhan Kaya(hakem), Ömer Yüzer(1. Yardımcı Hakem), Selçuk Kaplan(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Keklik(dördüncü Hakem)

Bursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

13. Mehmet Mert Pala, 16. Ramazan Erarslan, 4. Mehmet Kalkan, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 80. Batuhan Tunçay, 27. Hüseyin Atalay, 7. Doğacan Diker, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik



Yedekler

54. Özal Keklik, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 28. Kemal Uzuntepe, 14. Berke Yılmaz, 53. Haci Şükrü Çiçek, 94. Ahmet Memiş, 6. Tuğkan Kamışoğlu



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Hacı Mustafa Karabulut 90+2.dk, Sarı Kart Osman Demir 30.dk, Sarı Kart Tuğkan Kamışoğlu 63.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Atalay 63.dk, Osman Demir 85.dk, Doğacan Diker 73.dk, Muhammet Öz 85.dk, Batuhan Tunçay 46.dk



Oyuna Girenler

Hacı Mustafa Karabulut 63.dk, Kemal Uzuntepe 85.dk, Berke Yılmaz 73.dk, Haci Şükrü Çiçek 85.dk, Tuğkan Kamışoğlu 46.dk

Bergama Belediyespor

Bergama Belediyespor İlk 11

34. Süleyman Kasap, 23. Egemen Zengin, 35. Mehmet Can Kocabaş, 17. Volkan Özcan, 22. Ali Aydın, 15. Furkan Kopuz, 37. Mustafa Çalışkan, 57. Barış Güner, 9. Ali Öztürk, 42. Oğuzhan Nemli, 8. Halil Yılmaz



Yedekler

1. Ogün Karakaya, 21. Mehmet Vural, 61. Halil İbrahim Mızrap, 3. Kerem Dönertaş, 10. Emre Pehlivan, 11. Ömer Kuşan, 27. Lokman Erdoğan



Teknik Sorumlu

İbrahim Nadir Arıkan



Goller

Ömer Kuşan,76.dk (f)



Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Ali Öztürk 82.dk, Egemen Zengin 90.dk, Oğuzhan Nemli 46.dk, Barış Güner 90.dk, Mustafa Çalışkan 63.dk



Oyuna Girenler

Emre Pehlivan 82.dk, Mehmet Vural 90.dk, Kerem Dönertaş 46.dk, Lokman Erdoğan 90.dk, Ömer Kuşan 63.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 28 14 7 7 35 21 49 14 3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 7 7 33 19 49 14 4 Düzcespor 28 14 7 7 40 28 49 12 5 1954 Kelkit Bld.Spor 29 13 9 7 30 21 48 9 6 52 Orduspor FK 28 9 13 6 38 24 40 14 7 Bayrampaşa 28 11 6 11 38 30 39 8 8 Siirt İl Özel İdare 29 10 8 11 24 39 38 -15 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 28 10 6 12 35 40 36 -5 10 Alanya Kestelspor 28 8 11 9 31 32 35 -1 11 Bergama Belediyespor 28 8 11 9 30 33 35 -3 12 Modafen 28 9 7 12 31 34 34 -3 13 Silivrispor 29 7 11 11 25 40 32 -15 14 Karaköprü Belediyespor 28 6 13 9 34 38 31 -4 15 Sultanbeyli Bld. 29 8 6 15 21 34 30 -13 16 Kozan Spor FK 28 6 11 11 19 26 29 -7 17 Muğlaspor 28 3 10 15 22 41 19 -19

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