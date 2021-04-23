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Bursa Yıldırım Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bursa Yıldırım Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bursa Yıldırım Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Bursa Yıldırım Spor  Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Bursa Yıldırım Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri
Doğu Yılmaz(hakem), Hakan Eygü(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Abdülselam Koçak(dördüncü Hakem)

BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
13. Mehmet Mert Pala, 4. Mehmet Kalkan, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik, 16. Ramazan Erarslan, 26. Osman Demir, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 66. Kerem Az

Yedekler
54. Özal Keklik, 14. Berke Yılmaz, 28. Kemal Uzuntepe, 41. Kerem Yaşa, 53. Haci Şükrü Çiçek, 80. Batuhan Tunçay, 94. Ahmet Memiş

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Goller
Hüseyin Atalay,76.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Kerem Az 94.dk, Sarı Kart Kemal Uzuntepe Ms

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 88.dk, Hüseyin Çelik 73.dk, Doğacan Diker 73.dk, Furkan Fehmi Güneş 93.dk

Oyuna Girenler
Berke Yılmaz 88.dk, Kerem Yaşa 73.dk, Batuhan Tunçay 73.dk, Kemal Uzuntepe 93.dk

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPORKırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 2. Mehmet Albayrak, 5. Emre Avcı, 9. Aykut Çift, 13. Ender Gör, 23. Mehmet Bozcan, 32. Doğukan Subaşı, 34. Yasin Poyraz, 55. Bünyamin Başar, 62. Özkan Yiğiter, 71. Fatih Ergen

Yedekler
42. Ali Kubilay Altunay, 6. Buğra Şahiner, 10. Ali Helvacı, 14. Oğuzhan Demirer, 24. Necmican Cebeci, 70. Muammer Atalay, 99. Mehmet Berke Yanmaz

Teknik Sorumlu
Kemal Dulda

Goller
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Kartlar
Sarı Kart Emre Avcı 35.dk, Sarı Kart Aykut Çift 92.dk, Sarı Kart Fatih Ergen 93.dk, Sarı Kart Doğukan Subaşı 77.dk, Sarı Kart Mehmet Albayrak 59.dk, Sarı Kart Buğra Şahiner 77.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 83.dk

Oyundan Çıkanlar
Emre Avcı 69.dk, Ender Gör 83.dk, Bünyamin Başar 83.dk, Özkan Yiğiter 90.dk, Yasin Poyraz 90.dk

Oyuna Girenler
Necmican Cebeci 69.dk, Ali Helvacı 83.dk, Oğuzhan Demirer 83.dk, Mehmet Berke Yanmaz 90.dk, Buğra Şahiner 90.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Bursa Yıldırımspor30167738215517
2Adıyaman 1954 SK301412439245415
3Düzcespor30158743305313
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor30148837255012
652 Orduspor FK301013742274315
7Bayrampaşa30126124134427
8Alanya Kestelspor30101193532413
9Siirt İl Özel İdare3110912274339-16
10Karaköprü Belediyespor3081394138373
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor3010614354436-9
12Bergama Belediyespor3081111303535-5
13Modafen309714313934-8
14Sultanbeyli Bld.309615243633-12
15Kozan Spor FK3071112223032-8
16Silivrispor3071112264232-16
17Muğlaspor3041016254522-20

Fikstür

18.04.2021Kestelspor Modafen
21.04.2021Karaköprü Belediyespor4-0Muğlaspor
21.04.2021Alanya Kestelspor3-0Modafen
21.04.2021Bayrampaşa3-1Kozan Spor FK
21.04.2021Bursa Yıldırımspor1-0Kırıkkale Büyük Anadoluspor
21.04.2021Düzcespor1-0Bergama Belediyespor
21.04.202152 Orduspor FK4-268 Aksaray Belediyespor
21.04.2021Sultanbeyli Bld.3-21954 Kelkit Bld.Spor
21.04.2021Siirt İl Özel İdare2-2Adıyaman 1954 SK
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