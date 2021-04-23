Bursa Yıldırım Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bursa Yıldırım Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Bursa Yıldırım Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Bursa Yıldırım Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri
Doğu Yılmaz(hakem), Hakan Eygü(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Abdülselam Koçak(dördüncü Hakem)
Bursa Yıldırım Spor İlk 11
13. Mehmet Mert Pala, 4. Mehmet Kalkan, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik, 16. Ramazan Erarslan, 26. Osman Demir, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 66. Kerem Az
Yedekler
54. Özal Keklik, 14. Berke Yılmaz, 28. Kemal Uzuntepe, 41. Kerem Yaşa, 53. Haci Şükrü Çiçek, 80. Batuhan Tunçay, 94. Ahmet Memiş
Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir
Goller
Hüseyin Atalay,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kerem Az 94.dk, Sarı Kart Kemal Uzuntepe Ms
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 88.dk, Hüseyin Çelik 73.dk, Doğacan Diker 73.dk, Furkan Fehmi Güneş 93.dk
Oyuna Girenler
Berke Yılmaz 88.dk, Kerem Yaşa 73.dk, Batuhan Tunçay 73.dk, Kemal Uzuntepe 93.dk
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11
53. İlker Günay, 2. Mehmet Albayrak, 5. Emre Avcı, 9. Aykut Çift, 13. Ender Gör, 23. Mehmet Bozcan, 32. Doğukan Subaşı, 34. Yasin Poyraz, 55. Bünyamin Başar, 62. Özkan Yiğiter, 71. Fatih Ergen
Yedekler
42. Ali Kubilay Altunay, 6. Buğra Şahiner, 10. Ali Helvacı, 14. Oğuzhan Demirer, 24. Necmican Cebeci, 70. Muammer Atalay, 99. Mehmet Berke Yanmaz
Teknik Sorumlu
Kemal Dulda
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Emre Avcı 35.dk, Sarı Kart Aykut Çift 92.dk, Sarı Kart Fatih Ergen 93.dk, Sarı Kart Doğukan Subaşı 77.dk, Sarı Kart Mehmet Albayrak 59.dk, Sarı Kart Buğra Şahiner 77.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 83.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Avcı 69.dk, Ender Gör 83.dk, Bünyamin Başar 83.dk, Özkan Yiğiter 90.dk, Yasin Poyraz 90.dk
Oyuna Girenler
Necmican Cebeci 69.dk, Ali Helvacı 83.dk, Oğuzhan Demirer 83.dk, Mehmet Berke Yanmaz 90.dk, Buğra Şahiner 90.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Bursa Yıldırımspor
|30
|16
|7
|7
|38
|21
|55
|17
|2
|Adıyaman 1954 SK
|30
|14
|12
|4
|39
|24
|54
|15
|3
|Düzcespor
|30
|15
|8
|7
|43
|30
|53
|13
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|30
|14
|8
|8
|37
|25
|50
|12
|6
|52 Orduspor FK
|30
|10
|13
|7
|42
|27
|43
|15
|7
|Bayrampaşa
|30
|12
|6
|12
|41
|34
|42
|7
|8
|Alanya Kestelspor
|30
|10
|11
|9
|35
|32
|41
|3
|9
|Siirt İl Özel İdare
|31
|10
|9
|12
|27
|43
|39
|-16
|10
|Karaköprü Belediyespor
|30
|8
|13
|9
|41
|38
|37
|3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|30
|10
|6
|14
|35
|44
|36
|-9
|12
|Bergama Belediyespor
|30
|8
|11
|11
|30
|35
|35
|-5
|13
|Modafen
|30
|9
|7
|14
|31
|39
|34
|-8
|14
|Sultanbeyli Bld.
|30
|9
|6
|15
|24
|36
|33
|-12
|15
|Kozan Spor FK
|30
|7
|11
|12
|22
|30
|32
|-8
|16
|Silivrispor
|30
|7
|11
|12
|26
|42
|32
|-16
|17
|Muğlaspor
|30
|4
|10
|16
|25
|45
|22
|-20
Fikstür
|18.04.2021
|Kestelspor
|Modafen
|21.04.2021
|Karaköprü Belediyespor
|4-0
|Muğlaspor
|21.04.2021
|Alanya Kestelspor
|3-0
|Modafen
|21.04.2021
|Bayrampaşa
|3-1
|Kozan Spor FK
|21.04.2021
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|21.04.2021
|Düzcespor
|1-0
|Bergama Belediyespor
|21.04.2021
|52 Orduspor FK
|4-2
|68 Aksaray Belediyespor
|21.04.2021
|Sultanbeyli Bld.
|3-2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|21.04.2021
|Siirt İl Özel İdare
|2-2
|Adıyaman 1954 SK