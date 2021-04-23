Bursa Yıldırım Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 32. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 32. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bursa Yıldırım Spor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Bursa Yıldırım Spor Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Maçının Hakemleri

Doğu Yılmaz(hakem), Hakan Eygü(1. Yardımcı Hakem), Coşkun Yalçın(2. Yardımcı Hakem), Abdülselam Koçak(dördüncü Hakem)

Bursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

13. Mehmet Mert Pala, 4. Mehmet Kalkan, 5. Muhammet Öz, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik, 16. Ramazan Erarslan, 26. Osman Demir, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 66. Kerem Az



Yedekler

54. Özal Keklik, 14. Berke Yılmaz, 28. Kemal Uzuntepe, 41. Kerem Yaşa, 53. Haci Şükrü Çiçek, 80. Batuhan Tunçay, 94. Ahmet Memiş



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir



Goller

Hüseyin Atalay,76.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Kerem Az 94.dk, Sarı Kart Kemal Uzuntepe Ms



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Atalay 88.dk, Hüseyin Çelik 73.dk, Doğacan Diker 73.dk, Furkan Fehmi Güneş 93.dk



Oyuna Girenler

Berke Yılmaz 88.dk, Kerem Yaşa 73.dk, Batuhan Tunçay 73.dk, Kemal Uzuntepe 93.dk

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor İlk 11

53. İlker Günay, 2. Mehmet Albayrak, 5. Emre Avcı, 9. Aykut Çift, 13. Ender Gör, 23. Mehmet Bozcan, 32. Doğukan Subaşı, 34. Yasin Poyraz, 55. Bünyamin Başar, 62. Özkan Yiğiter, 71. Fatih Ergen



Yedekler

42. Ali Kubilay Altunay, 6. Buğra Şahiner, 10. Ali Helvacı, 14. Oğuzhan Demirer, 24. Necmican Cebeci, 70. Muammer Atalay, 99. Mehmet Berke Yanmaz



Teknik Sorumlu

Kemal Dulda



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Emre Avcı 35.dk, Sarı Kart Aykut Çift 92.dk, Sarı Kart Fatih Ergen 93.dk, Sarı Kart Doğukan Subaşı 77.dk, Sarı Kart Mehmet Albayrak 59.dk, Sarı Kart Buğra Şahiner 77.dk, Sarı Kart Yasin Poyraz 83.dk



Oyundan Çıkanlar

Emre Avcı 69.dk, Ender Gör 83.dk, Bünyamin Başar 83.dk, Özkan Yiğiter 90.dk, Yasin Poyraz 90.dk



Oyuna Girenler

Necmican Cebeci 69.dk, Ali Helvacı 83.dk, Oğuzhan Demirer 83.dk, Mehmet Berke Yanmaz 90.dk, Buğra Şahiner 90.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Bursa Yıldırımspor 30 16 7 7 38 21 55 17 2 Adıyaman 1954 SK 30 14 12 4 39 24 54 15 3 Düzcespor 30 15 8 7 43 30 53 13 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 30 14 8 8 37 25 50 12 6 52 Orduspor FK 30 10 13 7 42 27 43 15 7 Bayrampaşa 30 12 6 12 41 34 42 7 8 Alanya Kestelspor 30 10 11 9 35 32 41 3 9 Siirt İl Özel İdare 31 10 9 12 27 43 39 -16 10 Karaköprü Belediyespor 30 8 13 9 41 38 37 3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 30 10 6 14 35 44 36 -9 12 Bergama Belediyespor 30 8 11 11 30 35 35 -5 13 Modafen 30 9 7 14 31 39 34 -8 14 Sultanbeyli Bld. 30 9 6 15 24 36 33 -12 15 Kozan Spor FK 30 7 11 12 22 30 32 -8 16 Silivrispor 30 7 11 12 26 42 32 -16 17 Muğlaspor 30 4 10 16 25 45 22 -20

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