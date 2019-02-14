Bursa yüksek teknolojili üretimi katlamayı hedefliyor

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa'da yüzde 2 seviyesindeki yüksek teknolojili üretimin payını daha da yukarıya çıkarmak gibi stratejik bir hedefimiz var. Ülkemizde mega endüstri bölgeleri atılımının öncü projeleri arasında yer alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) ile bu oranı, 4'e katlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin "ileri teknoloji" ihracatının yüzde 60'ını, "orta-ileri teknoloji" ihracatının ise yüzde 80'ini "1. Bölge Şehirleri"nin gerçekleştirdiğini aktardı.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Bursa'yı çok daha güçlü bir geleceğe taşıyacak stratejileri hızla hayata geçirdiklerine dikkati çeken Burkay, "Marmara Havzası'nı ABD'deki San Francisco ve Almanya'daki Baden-Württemberg bölgeleri gibi Türkiye'nin hedeflerine çok daha yüksek katkı sağlayacak bir zenginlik merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'nın son 6 yılda gayri safi milli hasıla (GSMH) içindeki payının yüzde 3,9'dan yüzde 4,3'e kadar yükseldiğini vurgulayan Burkay, ilin merkezi bütçeye katkısının yüzde 100'ün üzerinde arttığını belirtti.

- "Türkiye'nin ölçek ekonomisine geçmesi kaçınılmaz"

Burkay, Bursa'nın sanayide ülke ekonomisine katkısının her geçen yıl arttığına değinerek, şunları kaydetti:

"11 bin kilometrekarelik yüz ölçümünün binde 8'ini oluşturan mevcut sanayi alanlarımızın kent ekonomisine katkısı, yüzde 46'ya ulaştı. Diğer taraftan orta-yüksek teknoloji yoğunluğunda Türkiye ortalaması yüzde 26 seviyesindeyken, Bursa bu rakamı ikiye katlamayı başardı. Bursa'da yüzde 2 seviyesindeki yüksek teknolojili üretimin payını daha da yukarıya çıkarma gibi stratejik bir hedefimiz var. Ülkemizde mega endüstri bölgeleri atılımının öncü projeleri arasında yer alan TEKNOSAB projesiyle bu oranı, 4'e katlamayı hedefliyoruz."

Altyapı çalışmalarının hızla sürdüğü TEKNOSAB'da yüksek teknoloji kapsamına giren ve yatırım koşullarını karşılayan 114 firma bulunduğu bilgisini veren Burkay, "İleri teknoloji üretimini artırmak ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak isteyen Türkiye'nin ölçek ekonomisine geçmesi, kaçınılmazdır. Bu amaçla TEKNOSAB'ın planlama aşamasında, minimum parsel alanını müteşebbis heyetimizin kararı ile 15 bin metrekare ile sınırladık. Bursa'daki organize sanayi bölgelerinin tamamında 15 bin metrekare ve üzeri parsel sayısı 140 iken, sadece TEKNOSAB'da 15 bin metrekare ve üzeri parsel sayımız, 170 oldu. Ölçek ekonomisine geçişte atılmış çok önemli bir adım olan TEKNOSAB, diğer bölgeler için örnek teşkil edecektir." ifadelerini kullandı.

- "Bursa, neleri başarabildiğini gösterdi"

Kent içinde dağınık olarak bulunan KOBİ niteliğindeki firmaların büyümesine öncülük etmek üzere "KOBİ OSB" projesini hayata geçireceklerini hatırlatann Burkay, şehrin farklı lokasyonlarında kurulacak yeni nesil organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerinin ölçek ekonomisine geçişle firmaların verimliliğini artıracağını ve kentsel dönüşüm süreçlerine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Burkay, "100 Günlük Eylem Planı"nda yer alan Model Fabrika ve Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin Türkiye'nin ileri teknolojili dönüşüm hedeflerine büyük katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Küresel Fuar Acentesi, UR-GE, Ticari Safari gibi projelerin de katkısıyla Bursa'nın 2018 yılını bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamı olan 14,9 milyar dolarla tamamladığını ifade eden Burkay, "Dünyanın dört bir yanından üreticileri iş dünyası ile buluşturmaya devam edeceğiz. Bursa, sahip olduğu potansiyeli doğru hamlelerle harekete geçirdiğinde neleri başarabildiğini gösterdi. Ekonomide katma değerli üretim ve ihracatla yeni bir kalkınma hamlesi başlatan Türkiye, hedeflerine Bursa gibi üretim ve ihracat merkezi şehirlerin katkılarıyla ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA