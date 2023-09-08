Bursa’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Bursa'da, eğlence mekanında bir grup genç ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri arasında çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönmesi nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Bursa'da, eğlence mekanında bir grup genç ile gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri arasında çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönmesi nedeniyle 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki barda gece 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkartılmak istenen arkadaş grubu duruma tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle arkadaş grubu güvenlik görevlisi tarafından kapının önüne çıkartıldı. Gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E. yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı. Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Şamil E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahlı çatışmada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kılıç doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazen, Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.

Silahlı çatışmanın yaşandığı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Bursa’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Bursa’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Bursa’da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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