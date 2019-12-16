Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor
BURSA (AA) - Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki evinden 13 Aralık'ta ayrılan 14 yaşındaki Damla Uzun'dan o tarihten sonra haber alınamadı.Yanına bazı eşyalarını da aldığı...
BURSA (AA) - Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki evinden 13 Aralık'ta ayrılan 14 yaşındaki Damla Uzun'dan o tarihten sonra haber alınamadı.
Yanına bazı eşyalarını da aldığı öğrenilen Uzun için ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu. Emniyet yetkililerince başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
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