Bursa'da 14 yaşındaki kızdan üç gündür haber alınamıyor

BURSA (AA) - Bursa'da üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan genç kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'ndeki evinden 13 Aralık'ta ayrılan 14 yaşındaki Damla Uzun'dan o tarihten sonra haber alınamadı.

Yanına bazı eşyalarını da aldığı öğrenilen Uzun için ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunuldu. Emniyet yetkililerince başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA