Bursa’da 16 yaşındaki çocuk, bağ evinde tartıştığı adamı öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, bağ evinde tartıştığı adamı bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiler göre olay, dün gece Deydinler Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Kendisine ait bağ evine iftara giden Güven Akyil isimli şahıstan bir süre sonra haber alamayan kızı, bağ evine geldi. Talihsiz adamın kızı babasını kanlar içerisinde yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler şahsın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemede bulundu. Şahsın cansız bedeni daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, ölen şahsın en son 16 yaşındaki İ.B. ile olduğunu belirledi. Bunun üzerine İ.B. düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde Güven Akyil ile aralarında çıkan tartışma neticesinde bir anlık sinirle şahsı bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA