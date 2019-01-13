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Bursa'da, 2 caminin muslukları çalındı

BURSA'nın İznik ilçesindeki Çınarlı ve Cebeci camilerinin abdesthanelerindeki musluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Bursa'da, 2 caminin muslukları çalındı

BURSA'nın İznik ilçesindeki Çınarlı ve Cebeci camilerinin abdesthanelerindeki musluklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Camilerin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis, hırsızların yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde merkezdeki Çınarlı ve Cebeci camilerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, camilerde abdest alınan muslukları söküp çaldı. Sabah saatlerinde camiilere gelen görevliler, muslukların yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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